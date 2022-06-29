В Казани пройдет Международный строительный чемпионат

Вадим Карасев

Международный строительный чемпионат вошел в платформу «Россия – страна возможностей»

В Казани 5–8 октября пройдет Международный строительный чемпионат. В 2022 году чемпионат присоединился к линейке проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Концепция проведения чемпионата была представлена в рамках пресс-конференции в ТАСС, в которой приняли участие первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, секретарь Федерального Оргкомитета Чемпионата «Росатом» Андрей Голованов, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром инвест» Илья Козлов и победитель Международного строительного чемпионата 2021 года Константин Пожилых.

Проведение Международного строительного чемпионата направлено на развитие технологического суверенитета строительной отрасли в России.

«Ежегодное проведение Чемпионата включено в План мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года, утвержденный решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 6 ноября 2020 года. Проведение II Чемпионата станет презентацией России как строительной державы, послужит решению стоящих перед нами задач и центром формирования эффективной производственной кооперации с деловыми партнерами и иностранными государствами в сфере строительства. Организуя такие площадки, как Международный строительный чемпионат, мы активно поддерживаем промышленное строительства — это инвестиции в Российскую экономику, новые рабочие места и налоговые выплаты в государственный бюджет», — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Международный строительный чемпионат в этом году пройдет во второй раз. В первом чемпионате 2021 года в Сочи участие приняли 500 строителей и порядка 200 компаний. В 2022 году мероприятие состоится в столице Республики Татарстан — Казани. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин подтвердил, что подготовка идет полным ходом. «Республика Татарстан имеет большой опыт в проведении крупных событий, связанных с популяризацией рабочих профессий. В 2019 в Казани прошел VII национальный чемпионат WorldSkills. Кроме того, Татарстан, первый за последние 30 лет, построил новый город с нуля — Иннополис. Более того, по итогам мероприятия мы планируем внедрить на строительных проектах в Республике новые технологии, заявленные на чемпионате», — сказал он.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что присоединение Международного строительного чемпионата к платформе «Россия — страна возможностей» является важным событием. «Спрос на высококлассных мастеров в сфере строительства будет только расти. Строительные специальности, по данным исследования ВЦИОМ, вошли в десятку самых престижных профессий и заняли 8-е место в рейтинге. Половина опрошенных россиян рассматривает для себя возможность работы в этой отрасли. Для реализации масштабных задач в сфере строительства сегодня нужны профессиональные кадры. Важная задача Международного строительного чемпионата в 2022 году – кадровая трансформация строительной отрасли. Победители получат финансовую поддержку, возможность отправиться в поощрительное путешествие по программе «Больше, чем путешествие» и пройти образовательные программы от Мастерской управления «Сенеж», - добавил Алексей Комиссаров.

О деловой программе, номинациях и призовом фонде чемпионата рассказал секретарь Федерального Оргкомитета Чемпионата Андрей Голованов: «Международный трек деловой программы посвящен развитию кооперационных цепочек, техническому регулированию и строительным стандартам. Целый блок работ будет посвящен развитию технологического суверенитета России, новым технологиям и инструментам в строительстве. Говоря же об интересах участников — в 2022 году в рамках Международного строительного чемпионата представлено 20 номинаций в трех направлениях: промышленное строительство, проектирование промышленных объектов и управление строительным проектом. Мы ожидаем свыше 1000 участников, и 20 процентов из них являются студентами. И им будет за что побороться - призовой фонд Чемпионата составляет 44,1 миллиона рублей, а призовой фонд «Студенческой лиги» — 11,7 миллиона рублей».

В этом году партнером мероприятия выступает ООО «Газпром инвест» — один из крупнейших застройщиков промышленных объектов. Компания активно реализует масштабные федеральные и международные проекты, формируя новые рабочие места.

«Для нашей компании выступать в качестве соорганизатора чемпионата – не только большая честь, но и важная миссия. Мы видим определенные перспективы в развитии внутреннего рынка недвижимости в России с уходом зарубежных компаний. Сейчас самое подходящее время для инвестиций в российские строительные объекты. Также для нас это поиск профессиональных кадров и обмен опытом с коллегами из множества стран-участниц Чемпионата», — сообщил первый заместитель генерального директора ООО «Газпром инвест» Илья Козлов.

Мероприятие направлено на раскрытие потенциала профессионалов и молодых специалистов в индустрии промышленного строительства, повышение имиджа строительных профессий и формирование кадрового резерва отрасли. Деловой программой Чемпионата предусмотрены направления для взаимной интеграции российских и зарубежных компаний.

