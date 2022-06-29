В Казани пройдет Международный строительный чемпионат
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Казани пройдет Международный строительный чемпионат

В Казани пройдет Международный строительный чемпионат

В Казани пройдет Международный строительный чемпионатМеждународный строительный чемпионат вошел в платформу «Россия – страна возможностей»

В Казани 5–8 октября пройдет Международный строительный чемпионат. В 2022 году чемпионат присоединился к линейке проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Концепция проведения чемпионата была представлена в рамках пресс-конференции в ТАСС, в которой приняли участие первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, секретарь Федерального Оргкомитета Чемпионата «Росатом» Андрей Голованов, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром инвест» Илья Козлов и победитель Международного строительного чемпионата 2021 года Константин Пожилых.

Проведение Международного строительного чемпионата направлено на развитие технологического суверенитета строительной отрасли в России.

«Ежегодное проведение Чемпионата включено в План мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года, утвержденный решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 6 ноября 2020 года. Проведение II Чемпионата станет презентацией России как строительной державы, послужит решению стоящих перед нами задач и центром формирования эффективной производственной кооперации с деловыми партнерами и иностранными государствами в сфере строительства. Организуя такие площадки, как Международный строительный чемпионат, мы активно поддерживаем промышленное строительства — это инвестиции в Российскую экономику, новые рабочие места и налоговые выплаты в государственный бюджет», — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Международный строительный чемпионат в этом году пройдет во второй раз. В первом чемпионате 2021 года в Сочи участие приняли 500 строителей и порядка 200 компаний. В 2022 году мероприятие состоится в столице Республики Татарстан — Казани. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин подтвердил, что подготовка идет полным ходом. «Республика Татарстан имеет большой опыт в проведении крупных событий, связанных с популяризацией рабочих профессий. В 2019 в Казани прошел VII национальный чемпионат WorldSkills. Кроме того, Татарстан, первый за последние 30 лет, построил новый город с нуля — Иннополис. Более того, по итогам мероприятия мы планируем внедрить на строительных проектах в Республике новые технологии, заявленные на чемпионате», — сказал он.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что присоединение Международного строительного чемпионата к платформе «Россия — страна возможностей» является важным событием. «Спрос на высококлассных мастеров в сфере строительства будет только расти. Строительные специальности, по данным исследования ВЦИОМ, вошли в десятку самых престижных профессий и заняли 8-е место в рейтинге. Половина опрошенных россиян рассматривает для себя возможность работы в этой отрасли. Для реализации масштабных задач в сфере строительства сегодня нужны профессиональные кадры. Важная задача Международного строительного чемпионата в 2022 году – кадровая трансформация строительной отрасли. Победители получат финансовую поддержку, возможность отправиться в поощрительное путешествие по программе «Больше, чем путешествие» и пройти образовательные программы от Мастерской управления «Сенеж», - добавил Алексей Комиссаров.

О деловой программе, номинациях и призовом фонде чемпионата рассказал секретарь Федерального Оргкомитета Чемпионата Андрей Голованов: «Международный трек деловой программы посвящен развитию кооперационных цепочек, техническому регулированию и строительным стандартам. Целый блок работ будет посвящен развитию технологического суверенитета России, новым технологиям и инструментам в строительстве. Говоря же об интересах участников — в 2022 году в рамках Международного строительного чемпионата представлено 20 номинаций в трех направлениях: промышленное строительство, проектирование промышленных объектов и управление строительным проектом. Мы ожидаем свыше 1000 участников, и 20 процентов из них являются студентами. И им будет за что побороться - призовой фонд Чемпионата составляет 44,1 миллиона рублей, а призовой фонд «Студенческой лиги» — 11,7 миллиона рублей».

В этом году партнером мероприятия выступает ООО «Газпром инвест» — один из крупнейших застройщиков промышленных объектов. Компания активно реализует масштабные федеральные и международные проекты, формируя новые рабочие места.

«Для нашей компании выступать в качестве соорганизатора чемпионата – не только большая честь, но и важная миссия. Мы видим определенные перспективы в развитии внутреннего рынка недвижимости в России с уходом зарубежных компаний. Сейчас самое подходящее время для инвестиций в российские строительные объекты. Также для нас это поиск профессиональных кадров и обмен опытом с коллегами из множества стран-участниц Чемпионата», — сообщил первый заместитель генерального директора ООО «Газпром инвест» Илья Козлов.

Мероприятие направлено на раскрытие потенциала профессионалов и молодых специалистов в индустрии промышленного строительства, повышение имиджа строительных профессий и формирование кадрового резерва отрасли. Деловой программой Чемпионата предусмотрены направления для взаимной интеграции российских и зарубежных компаний.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
BlockFi получила лицензию в штате Айова
BlockFi получила лицензию в штате Айова
Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе
Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе
В Казани пройдет Международный строительный чемпионат
В Казани пройдет Международный строительный чемпионат
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
На Аллу Пугачеву готовится компромат
На Аллу Пугачеву готовится компромат
Звезды и их забавные "двойники" (15 фото)
Звезды и их забавные "двойники" (15 фото)
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине

Топ на сегодня

Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против

Еще по теме

Участники АНО «Россия — страна возможностей» выиграли мировой бизнес-чемпионат
Россию не лишат чемпионата мира по футболу — эксперт
В Москве стартовал финал инженерного чемпионата "CASE-IN"
Начался международный инженерный чемпионат CASE-IN