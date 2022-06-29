В микрорайоне Зеленый благоустроят лесопарковую зону

В микрорайоне Зеленый начали благоустраивать лесопарковую зону. Работы производят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В лесопарковой зоне сделают покрытие из асфальтобетона, резиновой крошки и плитки. Установят металлические и деревянные ограждения, пандусы и лестницы, подпорную стенку из габионов. Сейчас там размещают бордюры и обустраивают тротуары, сообщают в пресс-службе администрации горда.

В рамках благоустройства проведут работы по озеленению: срубят аварийные деревья, обрежут сухие ветви, уберут пни, обустроят газоны методом гидропосева.

В лесопарковой зоне микрорайона Зеленый обустроят ливневую канализацию и установят 54 опоры уличного освещения. Подрядчик уже выполнил 40% от общего объема работ. Благоустройство завершат в сентябре.