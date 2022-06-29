В Overwatch 2 на Xbox Series X | S будет 3 графических режима, в том числе 120 FPS
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В Overwatch 2 на Xbox Series X | S будет 3 графических режима, в том числе 120 FPS

В Overwatch 2 на Xbox Series X | S будет 3 графических режима, в том числе 120 FPS


В начале октября 2022 года всем игрокам станет доступен новый шутер от Blizzard — Overwatch 2, игра будет условно-бесплатной. Но уже сейчас некоторые игроки имеют доступ к тестовой версии проекта, из которой стали известны некоторые интересные детали.

Игроки сообщают, что в Overwatch 2, в рамках тестового билда, доступны 3 режима игры: разрешение, частота кадров и сбалансированный. Подробности о режимах не сообщаются, поскольку требуется детальное тестирование. Однако, в режиме приоритета частоты кадров игроки получают 120 FPS. Не уточняется, 3 режима доступны только на Xbox Series X, или такие же опции предлагаются на Xbox Series S.


Кроме того, игроки сообщают, что в Overwatch 2 на консолях Xbox нового поколения реализована функция VRR.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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