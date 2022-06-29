В реке Уда в Нижнеудинском районе утонул 10-летний мальчик

Днем 28 июня в реке Уда неподалеку от поселка Вознесенский Нижнеудинского района утонул 10-летний мальчик. Он вместе с другими детьми находился на водоеме без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. Следователи СК проводят доследственную проверку.

По факту гибели ребенка прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних и исполнения органами местного самоуправления законодательства об обеспечении безопасного пребывания на водоемах. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.