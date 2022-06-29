В России начались проблемы с WhatsApp
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В России начались проблемы с WhatsApp

В России начались проблемы с WhatsApp

Версия принадлежащего компании Meta* мессенджера WhatsApp для персонального компьютера оказалась недоступной для скачивания из России. Загрузить приложение можно только через VPN.

Если пытаться сохранить установочный файл на свой ПК с официального сайта платформы, пользователь увидит сообщение о том, что невозможно получить доступ к ресурсу. Такие проблемы ощутили пользователи и Windows, и MacOS. Первые сообщение о сбоях при скачивании десктоп-версии мессенджера появились 28 июня.


По мнению профессора ВШЭ Евгения Когана, ситуацию пока нельзя назвать критичной, поскольку "компания не объявляла об ограничении работы приложения для российских пользователей". Значит, проблема может быть временной.

Отметим, что WhatsApp в октябре нынешнего года перестанет функционировать на старых моделях iPhone. Ранее стало известно, что WhatsApp планирует запустить для пользователей из США функцию быстрой отправки криптовалюты.


* экстремистская организация, запрещенная на территории России
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По материалам: uposters.ru

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