В России сократили порядка 30 тысяч чиновников
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В России сократили порядка 30 тысяч чиновников

В России сократили порядка 30 тысяч чиновниковПремьер Мишустин сообщил о сокращении порядка 30 тысяч госслужащих в России

В России сократили порядка 30 тысяч чиновников, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, трансляция заседания велась на YouTube-канале Совфеда.

Глава российского правительства отметил, что была проведена административная реформа с учетом всех федеральных органов исполнительной власти.

«И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тыс. государственных служащих», — заявил Мишустин.

Ранее премьер-министр России рассказал, как видит государство без бюрократии. По его словам, власти намерены сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг. Глава правительства подчеркнул, что таким образом удастся избежать необходимости в «справках, бумажных документах и личных посещениях госучреждений».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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