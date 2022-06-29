В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО

В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО

В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТОСенатор Совфеда Цеков предупредил о росте вероятности конфликта России и НАТО

Вероятность конфликта России и НАТО возрастает с каждым новым воинственным заявлением стран-участниц альянса, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Сергей Цеков. Он добавил, что России необходимо проявлять повышенное внимание ко всем заявлениям и действиям этих государств.

«Если судить по заявлениям стран НАТО, то ситуация, действительно, обостряется, — считает сенатор. — Действия альянса, его заявления, дополнительное вооружение Украины, планы на поставки средств ПВО явно не способствуют уменьшению конфликтности на территории Европы и во всем мире. Это явная эскалация. И здесь с нашей стороны необходимо повышенное внимание ко всем действиям и заявлениям НАТО. Угроза конфликта нарастает».

Вместе с тем, политик отметил, что, хотя теоретически развязывание открытого противостояния с Россией со стороны НАТО возможно, на практике оно маловероятно: альянс, по его словам, понимает, что на любое его действие будет дан крайне жесткий ответ.

«Они это понимают, потому непосредственных агрессивных военных действий, вторжения на нашу территорию, я считаю, не будет. НАТО предпочтет ослабить Россию руками граждан Украины, которые гибнут, защищая интересы Европы и альянса. Для этого организация продолжит накачивать страну оружием, чтоб люди воевали, и воевали не за свои интересы», — заключил Цеков.

Напомним, 27 июня бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что любые попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой». Цеков подчеркнул, что угроза конфликта России и НАТО возрастает с каждым днем.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень
За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев заболевания COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
Пробная версия F1 22 доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Пробная версия F1 22 доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Гороскоп от Павла Глобы на 29 июня 2022 года: устройте романтический вечер с любимым человеком
Гороскоп от Павла Глобы на 29 июня 2022 года: устройте романтический
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Очень смешной и безобидный розыгрыш от жён
Очень смешной и безобидный розыгрыш от жён
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
Россиянам назвали способ придумать надежный пароль
Россиянам назвали способ придумать надежный пароль
Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью
Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне криптозимы
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне

Топ на сегодня

«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи на похоронах Юрия Шатунова
«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
Лариса Рубальская оправдалась за видео, унижающее Ирину Аллегрову
Лариса Рубальская оправдалась за видео, унижающее Ирину Аллегрову
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
В Узбекистане прописали требования для майнеров
В Узбекистане прописали требования для майнеров

Еще по теме

Столтенберг призвал противодействовать обвинениям со стороны России
НАТО рассмотрит вопрос создания двух новых формирований
В НАТО назвали действия в Восточной Европе ответом на политику РФ
НАТО оценило шансы на войну с Россией