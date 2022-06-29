В Santander сообщили о росте криптоскамов «с участием знаменитостей» на 61%

Количество связанных с известными личностями криптоскамов в январе-марте выросло на 61% к четвертому кварталу 2021 года. Такие оценки привели аналитики банка Santander, пишет Bloomberg.

Средние потери в каждом подобном эпизоде в годовом выражении возросли на 65%, до 11 872 GBP ($14 540), а суммарный ущерб превысил 2 млн GBP (~$2,45 млн).

«Мы наблюдаем тревожный рост «одобренных знаменитостями» случаев криптоскама», — заявил Крис Эйнсли, глава подразделения Santander в Великобритании по управлению рисками мошенничества.

Исходя из текущих темпов, прирост по итогам года может составить 82%.

Напомним, в начале 2022 года владельцы фейкового YouTube-канала главы MicroStrategy Майкла Сэйлора выманили у неизвестного пользователя 26 BTC (более $1,1 млн на тот момент).

Ранее специалисты Elliptic обнаружили связанные с незаконной деятельностью транзакции на миллионы долларов с мем-криптовалютой Dogecoin.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.