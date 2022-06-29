В сети обсуждают поцелуй Селены Гомес и Кары Делевинь в сериале "Убийства в одном здании"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В сети обсуждают поцелуй Селены Гомес и Кары Делевинь в сериале "Убийства в одном здании"

В сети обсуждают поцелуй Селены Гомес и Кары Делевинь в сериале "Убийства в одном здании"

В интернете обсуждают второй сезон комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании", где в качестве приглашенной звезды снялась Кара Делевинь. Уже во втором эпизоде между ее героиней Элис и Мэйбел, которую играет Селена Гомес, происходит романтическая сцена: беседа об искусстве заканчивается страстным поцелуем.


Кара Делевинь и Селена Гомес в сериале "Убийства в одном здании"

Было весело. Разве хоть один человек в мире отказался бы поцеловать Селену?

— говорит о съемках этого эпизода Кара. Модель пояснила, что ей было очень комфортно сниматься, так как они с Гомес давние подруги:

Мы почти никогда не видимся, потому что постоянно заняты, так что было здорово провести с ней столько времени, с ней классно работать вместе — независимо от того, знакомы вы или нет. Она блистательна, одна из лучших актрис, с кем я когда-либо снималась.

Ранее, пока шли съемки сезона, модель тоже не раз делилась впечатлениями с прессой — говорила, что они с Селеной на площадке "помирают со смеху, болтают и сплетничают".


Девушки знакомы с 15 лет (Кара и Селена ровесницы, этим летом обеим исполнится 30).

Гомес также призналась, что была в восторге от съемок с Делевинь, потому что "это как работать с подругой детства".

Телеграм-канал "Только никому" рассказывает:

В реальной жизни они лучшие подружки. Пару лет назад девочкам даже приписывали роман. По словам Селены в одном из интервью, Кара помогла ей разобраться со своей сексуальной ориентацией. Но без подробностей. Делевинь давно совершила каминг-аут, а вот Гомес после романа с Бибером больше свою личную жизнь не светила. Они даже сделали парные татуировки в виде акварельной розы. У Селены она на затылке, а у Кары — на ребрах. "Бутон розы" — так Делевинь нежно называет Гомес в жизни.

Когда несколько лет назад таблоиды писали о вероятном романе между девушками, Селена говорила, что она "не против этих слухов":

По крайней мере, пресса наконец заговорила о каких-то других людях в моей жизни, это прекрасно,

— сказала актриса, которую журналисты ранее в основном обсуждали в связи с ее отношениями с Джастином Бибером.


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
На Аллу Пугачеву готовится компромат
На Аллу Пугачеву готовится компромат
Звезды и их забавные "двойники" (15 фото)
Звезды и их забавные "двойники" (15 фото)
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову отменили после жестких шуток
«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
Юлия Ковальчук готова прощать мужу все
Юлия Ковальчук готова прощать мужу все

Топ на сегодня

Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения

Еще по теме

Кара Делевинь забыла надеть лифчик на премьеру фильма (фото)
Селена Гомес сыграет убийцу!
Селена Гомес превратилась в толстушку без возраста
Образ дня: Селена Гомес в серебристом платье с разрезами на премьере в Лос-Анджелесе