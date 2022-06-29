В сети обсуждают поцелуй Селены Гомес и Кары Делевинь в сериале "Убийства в одном здании"

Вадим Карасев

В интернете обсуждают второй сезон комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании", где в качестве приглашенной звезды снялась Кара Делевинь. Уже во втором эпизоде между ее героиней Элис и Мэйбел, которую играет Селена Гомес, происходит романтическая сцена: беседа об искусстве заканчивается страстным поцелуем.





Кара Делевинь и Селена Гомес в сериале "Убийства в одном здании"

Было весело. Разве хоть один человек в мире отказался бы поцеловать Селену?

— говорит о съемках этого эпизода Кара. Модель пояснила, что ей было очень комфортно сниматься, так как они с Гомес давние подруги:

Мы почти никогда не видимся, потому что постоянно заняты, так что было здорово провести с ней столько времени, с ней классно работать вместе — независимо от того, знакомы вы или нет. Она блистательна, одна из лучших актрис, с кем я когда-либо снималась.

Ранее, пока шли съемки сезона, модель тоже не раз делилась впечатлениями с прессой — говорила, что они с Селеной на площадке "помирают со смеху, болтают и сплетничают".





Девушки знакомы с 15 лет (Кара и Селена ровесницы, этим летом обеим исполнится 30).

Гомес также призналась, что была в восторге от съемок с Делевинь, потому что "это как работать с подругой детства".

Телеграм-канал "Только никому" рассказывает:

В реальной жизни они лучшие подружки. Пару лет назад девочкам даже приписывали роман. По словам Селены в одном из интервью, Кара помогла ей разобраться со своей сексуальной ориентацией. Но без подробностей. Делевинь давно совершила каминг-аут, а вот Гомес после романа с Бибером больше свою личную жизнь не светила. Они даже сделали парные татуировки в виде акварельной розы. У Селены она на затылке, а у Кары — на ребрах. "Бутон розы" — так Делевинь нежно называет Гомес в жизни.

Когда несколько лет назад таблоиды писали о вероятном романе между девушками, Селена говорила, что она "не против этих слухов":

По крайней мере, пресса наконец заговорила о каких-то других людях в моей жизни, это прекрасно,

— сказала актриса, которую журналисты ранее в основном обсуждали в связи с ее отношениями с Джастином Бибером.

Маргарита Дорошевич