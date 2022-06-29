В Волгограде 32-летняя мать выбросила маленьких дочерей с 16 этажа
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В Волгограде 32-летняя мать выбросила маленьких дочерей с 16 этажа

В Волгограде 32-летняя мать выбросила маленьких дочерей с 16 этажа

Страшная трагедия произошла сегодня в Волгограде — молодая женщина выбросила с 16 этажа двух дочерей шести и семи лет. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.


Что послужило причиной трагедии неизвестно — 32-летняя женщина покончила с собой. Сейчас полиция опрашивает близких погибших.

Инцидент произошел на Исторической улице Дзержинского района Волгограда. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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