Валерия показала фото со дня рождения дочери Шены
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Валерия показала фото со дня рождения дочери Шены

Валерия показала фото со дня рождения дочери Шены
Певица Валерия опубликовала фото с празднования 29-летия дочери Анны, взявшей псевдоним Шена. Валерия является известной певицей. Она уже давно строит карьеру на сцене и успела добиться больших высот. Артистка частая гостья на светских раутах. Она также активно снимается в телевизионных шоу. В свои 54 года звезда обладает стройной фигурой и может похвастаться большим количеством нарядов. В последнее время певица часто выходит в свет. Валерия накануне успела посетить показ Валентина Юдашкина и еще несколько мероприятий. Артистка носит элегантные платья, а для прогулок она выбирает джинсы и блузки.
На этот раз Валерия поделилась кадрами с праздника, который устроила ее дочка Анна Шульгина. Она пошла по стопам мамы и тоже выступает, но под псевдонимом Шена. На вечеринке Валерия предстала в белой рубашке и джинсовой юбке макси. Лук также дополнили алые босоножки.
А именинница предстала в черном мини-платье и клетчатом жакете.
«Какой крутой был вечер! Пообщались, потанцевали, послушали классную музыку и, конечно, вкусно поели», — поделилась звезда. Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие отметили, что она легко может затмить даже более молодых коллег. «Ну просто бесподобная», «Можно перепутать, кто мама, а кто дочка», «Шикарный образ», «Вам бы уроки стиля давать тем, кому за 50», «Юбка тут просто отличная», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес Валерия, певица
По материалам: z-aya

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