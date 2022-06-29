Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном

Певец Владимир Пресняков заявил, что его сына Никиту всегда травили злопыхатели. Никита Пресняков — сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте с детства в центре внимания. Его продолжают называть внуком Пугачевой, хотя он многого достиг в музыке. Никита изначально не собирался пользоваться связями родителей. Еще в школьном возрасте он уехал в Нью-Йорк, где жил в обычной квартире и получал кинообразование. Вернувшись, сын Преснякова решил связать свою жизнь с музыкой, причем, но эстрадной, а рокерской. У музыканта своя группа Multiverse, с которой он выступает в России и за рубежом. Что касается семьи, то он обожает всех ее членов, но при этом в интервью уходит от этих вопросов. Ситуацию прояснил его отец, Владимир Пресняков, когда про будущее Никиты ему задала вопрос Елена Север.«Много злопыхателей, которые сделали свое дело для Никитона. Они его ранили. Мы говорили с тобой об этом, когда общались — как ранили твоих детей тоже. Но фишка в том, чтобы научить их быть мужчинами. И он стал мужчиной настоящим, не обращает внимания на все это. И как бы его не называли внук… Это же не Никита идет, а внук Пугачевой», — признался Пресняков в эфире «Север шоу». Гордый отец рад, что до сих пор сын обращается к нему за советом, обсуждая не только житейские проблемы, но и музыкальные проекты. Владимиру нравится петь вместе с наследником — они выступали вместе с Белоруссии и в России, но заниматься этим часто они пока не планируют. Напомним, Никита женат на девушке Алене Красновой, которая развивает блог и свою коллекцию одежды. Они живут в доме Аллы Пугачевой на Истре — заботливая бабушка подарила внуку особняк незадолго до его свадьбы.