Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
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Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях

Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
Актер Владимир Вдовиченков в одном из интервью рассказал о дочери и сыне. Артист признался, что в жизни его сына от второго брака грядут большие перемены. 27-летний Леонид собрался жениться. Сын актера избегает совместных появлений с отцом на публике и ведет закрытый образ жизни. Известно, что он окончил Университет аэрокосмического приборостроения, но его нынешняя работа не связана с этой областью. Вдовиченков уважает решение сына избегать публичности, поэтому почти ничего не рассказал о грядущем торжестве или будущей невестке. «Сын собрался жениться», — поделился актер на съемках шоу «Кино в деталях» на СТС.
Кстати, о жизни своей дочери Вероники, которую ему родила Ольга Филиппова, Владимир тоже редко рассказывает. Во время интервью с Федором Бондарчуком он лишь упомянул, что девочка скоро окончит школу и пока что не проявляет интереса к миру кино, что его радует. Вдовиченков, как оказалось, не хотел бы, чтобы кто-то из детей пошел по его стопам. «Она, наверное, будет врачом либо биологом. Как бы банально ни звучало, никогда ни за какие коврижки не хотел бы актерской судьбы детям», — заявил Вдовиченков. Напомним, что ранее СМИ нашли подтверждение слухи о тайной свадьбе Павла Прилучного. Его новая супруга Зепюр Брутян подала документы на смену фамилии. Как выяснилось, еще в мае она взяла фамилию своего мужа и теперь проходит по всем базам как Зепюр Прилучная.
# Шоу-бизнес Вдовиченков Владимир
По материалам: z-aya

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