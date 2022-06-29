Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине

Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине

12 апреля во время спецоперации на Донбассе и Украине погиб Сергей Золотухин. Ему было 22 года. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своем Telegram-канале.

Указом Президента Владимира Владимировича Путина он награжден орденом Мужества Российской Федерации посмертно.

«Сегодня вручил эту государственную награду матери погибшего Анастасии Сергеевне, деду Сергею Ивановичу и брату Михаилу»- пишет Руслан Болотов.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
На Аллу Пугачеву готовится компромат
На Аллу Пугачеву готовится компромат
Звезды и их забавные "двойники" (15 фото)
Звезды и их забавные "двойники" (15 фото)
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову отменили после жестких шуток
«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
Юлия Ковальчук готова прощать мужу все
Юлия Ковальчук готова прощать мужу все

Топ на сегодня

Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения

Еще по теме

Руслан Болотов приглашает неравнодушных иркутян принять участие в проекте #вместесМэром
Мэр Иркутска Руслан Болотов объявил 2022 годом Ангары
Глава Кабардино-Балкарии сообщил о гибели соотечественника в Сирии
"Цветные революции" официально признаны угрозой России