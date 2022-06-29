Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине

12 апреля во время спецоперации на Донбассе и Украине погиб Сергей Золотухин. Ему было 22 года. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своем Telegram-канале.

Указом Президента Владимира Владимировича Путина он награжден орденом Мужества Российской Федерации посмертно.

«Сегодня вручил эту государственную награду матери погибшего Анастасии Сергеевне, деду Сергею Ивановичу и брату Михаилу»- пишет Руслан Болотов.

