Военный историк предрек России победу на Украине

Вадим Карасев

Welt: военный историк Мартин ван Кревельд назвал победу России в СВО на Украине неизбежной

Почетный профессор истории Еврейского университета Иерусалима, автор множества научных книг на военную тематику Мартин ван Кревельд заявил, что Запад удивлен стойкостью российской экономики перед санкциями США и Европы. Об этом он написал в статье для Welt.

Ван Кревельд предрек России победу в специальной военной операции (СВО) на Украине и назвал ее неизбежной. По его мнению, российские войска при поддержке бойцов ДНР и ЛНР достигнут поставленных целей. Об этом говорит как ситуация в зоне боевых действий, так и начинающийся энергетический и экономический кризис на Западе.

Военный историк убежден, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали неверную стратегию ведения боевых действий. Вместо проведения партизанской войны они пытаются действовать на равных с российской армией. Однако Вооруженные силы России с поддержкой ДНР и ЛНР превосходят артиллерию и авиацию украинской стороны.

Кроме того, Россия изменила собственную тактику и начала «перегруппировки и планомерное ослабление украинских городов», в то время как Киев испытывает нехватку оружия. В качестве причин успеха России на Украине ван Кревельд также назвал ее экономическую устойчивость и ослабленные западные страны.