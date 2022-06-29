Военный историк предрек России победу на Украине
Почетный профессор истории Еврейского университета Иерусалима, автор множества научных книг на военную тематику Мартин ван Кревельд заявил, что Запад удивлен стойкостью российской экономики перед санкциями США и Европы. Об этом он написал в статье для Welt.
Ван Кревельд предрек России победу в специальной военной операции (СВО) на Украине и назвал ее неизбежной. По его мнению, российские войска при поддержке бойцов ДНР и ЛНР достигнут поставленных целей. Об этом говорит как ситуация в зоне боевых действий, так и начинающийся энергетический и экономический кризис на Западе.
Военный историк убежден, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали неверную стратегию ведения боевых действий. Вместо проведения партизанской войны они пытаются действовать на равных с российской армией. Однако Вооруженные силы России с поддержкой ДНР и ЛНР превосходят артиллерию и авиацию украинской стороны.
Кроме того, Россия изменила собственную тактику и начала «перегруппировки и планомерное ослабление украинских городов», в то время как Киев испытывает нехватку оружия. В качестве причин успеха России на Украине ван Кревельд также назвал ее экономическую устойчивость и ослабленные западные страны.