Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного Сергия Радонежского
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного Сергия Радонежского

Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного Сергия Радонежского

Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного Сергия Радонежского

Мощи преподобного Сергия Радонежского уже принесены в восемь епархий Русской Православной Церкви, всего запланировано посещение 58 регионов страны.

12 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась реализация программы по принесению ковчега с честными мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. Святыня была принесена в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Иркутск.


13-14 июня ковчег пребывал в храме-колокольне "Большой Златоуст" и в Храме-памятнике на Крови в Екатеринбурге. За два дня около 14 тысяч верующих смогли поклониться мощам.

15 июня ковчег доставили в Симеоновский кафедральный собор Челябинска, а на следующий день ковчег был перенесен в Сергиевский храм. Святыню встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий и духовенство города. К мощам Преподобного приложились около 27 тысяч южноуральцев.

Затем, 17 июня, святыню доставили в Тюмень, в Свято-Троицкий мужской монастырь. Поклонились преподобному Сергию около 12 тысяч верующих. Доступ к мощам был круглосуточным.

19-21 июня ковчег пребывал в Успенском кафедральном соборе города Омска. Митрополит Омский и Таврический Владимир и духовенство города торжественно встретили святыню и совершили молебен. Около 11 тысяч человек приложились к святыне.

21 июня частица мощей преподобного Сергия была доставлена в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска. Там к мощам приложилось около 20 тысяч верующих.

Утром 23 июня святыня была доставлена в Кузбасс, где к ней приложилось около 10 тысяч верующих.

В каждой епархии совершались молебные пения преподобному Сергию, зачитывалось приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также раздавались иконки с благословением Предстоятеля Русской Православной Церкви.


С 12 по 24 июня ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского был принесен в восемь храмов в шести городах, за это время к святыне приложились около 100 тысяч верующих.

После мощи Преподобного были доставлены в Красноярск (25-26 июня) и Иркутск (27-28 июня).

Следующими городами маршрута станут: Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Норильск, Вологда.

Всего ковчег из Свято-Троицкой Сергиевой лавры будет принесен в 58 регионов страны.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Return to Monkey Island не будет доступна на Xbox в день релиза
Return to Monkey Island не будет доступна на Xbox в день релиза
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного Сергия Радонежского
Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного
Начались суды между женами градского
Начались суды между женами градского
Мария Абашова с задором комментирует балет
Мария Абашова с задором комментирует балет
Что можно попросить у полной Луны в июле 2022 года
Что можно попросить у полной Луны в июле 2022 года
Игорь Кобзев обсудил вопросы нацполитики с представителями администрации президента
Игорь Кобзев обсудил вопросы нацполитики с представителями
Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в июле
Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в июле
В России сократили порядка 30 тысяч чиновников
В России сократили порядка 30 тысяч чиновников
Неприятные сны и кошмары: что пытается рассказать наше подсознание
Неприятные сны и кошмары: что пытается рассказать наше подсознание
Наталья Штурм получила предложение выйти замуж на отдыхе
Наталья Штурм получила предложение выйти замуж на отдыхе
Военный историк предрек России победу на Украине
Военный историк предрек России победу на Украине

Топ на сегодня

Австралийская криптокомпания Banxa сократит 30% персонала
Австралийская криптокомпания Banxa сократит 30% персонала
Мужчина купил мороженое и обнаружил в нем неприятную находку
Мужчина купил мороженое и обнаружил в нем неприятную находку
Грант в шоке: Безверхова ушла в запой с двумя парнями
Грант в шоке: Безверхова ушла в запой с двумя парнями
«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи на похоронах Юрия Шатунова
«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи
Странные и забавные аварии (15 фото)
Странные и забавные аварии (15 фото)

Еще по теме

Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
В Ростов прибудет частица мощей преподобного Сергия Радонежского
В центре Иркутска ограничат движение на время крестного хода с мощами Сергия Радонежского
Кирилл рекомендует господу хранить центр обороны