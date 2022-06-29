Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного Сергия Радонежского

Вадим Карасев

Мощи преподобного Сергия Радонежского уже принесены в восемь епархий Русской Православной Церкви, всего запланировано посещение 58 регионов страны.

12 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась реализация программы по принесению ковчега с честными мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. Святыня была принесена в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Иркутск.

13-14 июня ковчег пребывал в храме-колокольне "Большой Златоуст" и в Храме-памятнике на Крови в Екатеринбурге. За два дня около 14 тысяч верующих смогли поклониться мощам.

15 июня ковчег доставили в Симеоновский кафедральный собор Челябинска, а на следующий день ковчег был перенесен в Сергиевский храм. Святыню встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий и духовенство города. К мощам Преподобного приложились около 27 тысяч южноуральцев.

Затем, 17 июня, святыню доставили в Тюмень, в Свято-Троицкий мужской монастырь. Поклонились преподобному Сергию около 12 тысяч верующих. Доступ к мощам был круглосуточным.

19-21 июня ковчег пребывал в Успенском кафедральном соборе города Омска. Митрополит Омский и Таврический Владимир и духовенство города торжественно встретили святыню и совершили молебен. Около 11 тысяч человек приложились к святыне.

21 июня частица мощей преподобного Сергия была доставлена в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска. Там к мощам приложилось около 20 тысяч верующих.

Утром 23 июня святыня была доставлена в Кузбасс, где к ней приложилось около 10 тысяч верующих.

В каждой епархии совершались молебные пения преподобному Сергию, зачитывалось приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также раздавались иконки с благословением Предстоятеля Русской Православной Церкви.

С 12 по 24 июня ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского был принесен в восемь храмов в шести городах, за это время к святыне приложились около 100 тысяч верующих.

После мощи Преподобного были доставлены в Красноярск (25-26 июня) и Иркутск (27-28 июня).

Следующими городами маршрута станут: Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Норильск, Вологда.

Всего ковчег из Свято-Троицкой Сергиевой лавры будет принесен в 58 регионов страны.