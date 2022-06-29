"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов

Вадим Карасев

Вчера прошел последний день прощания с певцом Юрием Шатуновым. Похороны проходили на Троекуровском кладбище и длились три дня. В первый пришли тысячи фанатов, во второй пускали только знакомых исполнителя, а в третий пришла и вдова Юрия.

Изначально вообще предполагалось, что она не сможет присутствовать. Она находилась в Германии и, по словам менеджера артиста Аркадия Кудряшева, была настолько раздавлена горем, что все переживали за ее здоровье.

Снимок Светланы Шатуновой появился в его Telegram-канале вчера. Женщина с детьми стоит у могилы с портретом Юрия. Несмотря на трагичность фотографии, многие пользователи отметили именно внешний вид вдовы.

Ее видно только со спины, и, как подобает, одета она во все черное. Однако неудачный выбор юбки позволил людям разглядеть даже ее нижнее белье. "Нашла, что надеть, конечно. Все ее трусы увидели", — написал один поклонник певца.

Другой предположил, что Светлана уже оправилась от смерти мужа и готова к новой жизни, поэтому так оделась.

Директор говорил, что жена без него жить не будет, а она уже и платок сняла.

Однако можно предположить, что Шатунова на самом деле была в настолько подавленном состоянии, что в последнюю очередь думала о своем внешнем. Взяла первое попавшееся черное платье и отправилась на церемонию, не думая о том, как она будет выглядеть на фотографиях.

Напомним, что тело Юрия Шатунова было решено кремировать. Часть праха останется в России, а другую часть увезут в Германию, где артист долгое время жил с семьей.