Выпускники Мелитополя первыми в Запорожье получили аттестаты российского образца

Вадим Карасев

Выпускники Мелитополя первыми в Запорожской области получили аттестаты российского образца об окончании школы, рассказала руководитель департамента образования ВГА области Елена Шапурова.

"Сегодня первый этап выдачи аттестатов российского образца тем детям, которые обучались и закончили 7 июня школу. Это ученики 9-11 классов. У нас будет два этапа выдачи документов 9 и 11 классам. Все зависит от того, сколько детей еще пройдет тестирование", - сообщила она.

По словам главы департамента образования, школьники еще могут получить данные аттестаты.

"Сегодня Рособрнадзор привез нам бланки аттестатов. Изначально поступила партия в 4,4 тысячи экземпляров, а сегодня привезли еще 20 тысяч бланков и оборудование, на котором можно распечатать аттестаты для наших выпускников", - подчеркнула Шапурова.