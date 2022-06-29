За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев заболевания COVID-19

В Иркутской области за сутки зарегистрировали 80 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зафиксировано 295 900 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб 29 июня.

В стационары за сутки госпитализировали одного человека, всего в больницах проходят лечение 262 пациента. Выздоровели 107 человек, всего — 291 740. За сутки от коронавируса никто не умер, за всю пандемию — 8 688. От иных заболеваний скончался один чевловек.