Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)

Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"Очень странные дела — очень популярный сериал, созданный братьями Даффер и ставший популярным по всему миру. Это научно-фантастическая, драматическая картина в жанре ужасов, повествующая о приключениях подростков, живущих в вымышленном городе Хоукинс, Индиана. Сюжет действительно заслуживает внимания, а спецэффекты и актерская игра (даже детей) — на высоте. Предлагаю посмотреть некоторые закадровые снимки со съемочной площадки четвертого сезона «Очень странных дел».


Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела"
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень
За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев заболевания COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
Пробная версия F1 22 доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Пробная версия F1 22 доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Гороскоп от Павла Глобы на 29 июня 2022 года: устройте романтический вечер с любимым человеком
Гороскоп от Павла Глобы на 29 июня 2022 года: устройте романтический
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Очень смешной и безобидный розыгрыш от жён
Очень смешной и безобидный розыгрыш от жён
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
Россиянам назвали способ придумать надежный пароль
Россиянам назвали способ придумать надежный пароль
Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью
Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне криптозимы
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне

Топ на сегодня

«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи на похоронах Юрия Шатунова
«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
Лариса Рубальская оправдалась за видео, унижающее Ирину Аллегрову
Лариса Рубальская оправдалась за видео, унижающее Ирину Аллегрову
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
В Узбекистане прописали требования для майнеров
В Узбекистане прописали требования для майнеров

Еще по теме

Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона
На новых кадрах со съемок "Очень странных дел" появился новый персонаж
Четвертый сезон Очень Странных Дел могут разделить на две части
Звезду "Очень странных дел" не пустили в США из-за "ничтожно малого" количества кокаина в багаже