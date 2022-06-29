Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)

Вадим Карасев

Очень странные дела — очень популярный сериал, созданный братьями Даффер и ставший популярным по всему миру. Это научно-фантастическая, драматическая картина в жанре ужасов, повествующая о приключениях подростков, живущих в вымышленном городе Хоукинс, Индиана. Сюжет действительно заслуживает внимания, а спецэффекты и актерская игра (даже детей) — на высоте. Предлагаю посмотреть некоторые закадровые снимки со съемочной площадки четвертого сезона «Очень странных дел».