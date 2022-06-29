Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
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Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО

Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТОReuters: западных чиновников шокировал «Картофельный салат по-русски» на саммите НАТО

Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде. Блюдо называлось «Картофельный салат по-русски», пишет Reuters.

По словам участников мероприятия, салат находился на верхней строчке меню по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез. «Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — отметил журналист Иньяки Лопес.

Также авторы статьи подчеркнули, что салат вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса. «Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов», — заключили авторы публикации.

Саммит НАТО проходит в Мадриде 28-30 июня.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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