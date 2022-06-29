«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову отменили после жестких шуток

В соцсетях завирусилось видео, в котором резиденты Comedy Club Михаил Кукота и Игорь Чехов со смехом рассказывают историю студенческих лет. По словам артистов, во время одной из вечеринок спящей девушке вставили бутылку и флажок прямо... в анальное отверстие.

Участники дуэта «Кукота&Чехов» приняли участие в шоу «Бар в большом городе», ведущей которого является Ирина Чеснокова, больше трех лет назад. По правилам проекта артисты употребили алкоголь и стали рассказывать постыдные случаи из жизни.

Так, Игорь Чехов поделился историей, которая произошла с Михаилом Кукотой в студенческие годы. «Из каких-то регионов и республик приезжали люди. Они вместе делали творческие сборы. Случались синьки. Кукота рассказывал, что какой-то приезжей девочке засунули в жопу флажок и не только. Она лежала пьяная. Это же дружественная республика. Мы типа дружим! Ура! Флажок развевался. Можно было бы снять под музыку», — улыбался комик.

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«Это не должно остаться без внимания. Кукота и Чехов не должны появляться на ТВ», — требуют другие.

Досталось и Чесноковой, которая не пресекла подобную тему в своем шоу. «Девушки рядом так мило посмеиваются. Вы, кстати, для этих животных ничуть не лучше той барышни из «дружественной республики», и следующий флажок, вероятно, окажется в ваших анальных отверстиях», — пишут недовольные.

Денис Косяков решил заступиться за артистов. «Насилие — это отвратительно. Но в травле Кукоты больше насилия, чем в его истории», — заявил он. Позже комик добавил, что поговорил с Михаилом и тот якобы опроверг достоверность истории.

«Все, феминистки, угомонитесь быстро! Только что поговорил с Мишей. Не было никакой бутылки, это разгон. Устроили тут истерику на ровном месте. Психические», — поспешил заявить Косяков.

Несмотря на попытки артиста успокоить подписчиков, они выступили с требованием убрать комиков из телеэкранов, а также призвать их к уголовной ответственности.