Зеленский сравнил курс НАТО с устаревшими турникетами метро Киева
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Зеленский сравнил курс НАТО с устаревшими турникетами метро Киева

Зеленский сравнил курс НАТО с устаревшими турникетами метро Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам саммита НАТО в Мадриде сравнил политику расширения альянса со старыми турникетами киевского метрополитена, передает ТАСС.

Зеленский упрекнул страны блока в нежелании видеть Украину среди его членов, а также призвал членов альянса поддержать Киев оружием и финансами. При этом он апеллировал к «российской угрозе», заявив, что в следующем году РФ якобы «начнет обстреливать страны по соседству с Украиной».

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь, то турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?» — отметил украинский лидер.

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По материалам: pnp.ru

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