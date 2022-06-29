Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами в метро

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил "политику открытых дверей" Североатлантического альянса с работой старых турникетов в метро Киева. Об этом украинский лидер заявил во время июньского саммита НАТО в Мадриде.

"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?" — негодует Зеленский.

Как ранее писал Ruposters, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, посетившие на прошлой неделе Киев, отказались передавать Украине очередную партию тяжелого вооружения, несмотря на многочисленные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского.