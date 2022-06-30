1 июля из Иркутска стартует экспедиция «Великие реки Сибири»

В Иркутске 1 июля в 11:00 от парка-отеля «Байкал-Аляска» стартует экспедиция «Великие реки Сибири». Она продлится 2,5 месяца. За это время сменный экипаж пройдет более 10 тысяч километров маршрута: Иркутск — Братск — Усть-Илимск — Енисейск — Дудинка — Норильск — плато Путорана — порт Диксон — и обратно вверх по Енисею до реки Нижняя Тунгуска — река Лена — Жигалово — Иркутск. Путь разделили на восемь этапов от одной до трех недель. Организатор экспедиций — предприниматель, путешественник, капитан Анатолий Казакевич. Экспедиция проводится при поддержке Русского географического общества.

«Великие реки Сибири» - это третья экспедиция большого комплексного историко - географического проекта «Байкал-Аляска». Он посвящен повторению путей первопроходцев, возрождению интереса к истории и географии Сибири и Дальнего Востока. Реализуется с 2013 года. В 2017-2019 годах провели экспедиции по следам иркутских купцов «Байкал-Аляска» от Иркутска до Ситки (более 15000 километров), в 2021 году — по следам экспедиций Николая Муравьева-Амурского по Амуру 1849-1855 годов (более 10000 километров). Помимо экспедиций, проект объединяет предпринимателей, которые совместно создают в Иркутске туристический кластер «Байкал-Аляска».

Во время путешествия участники встретятся с историками, краеведами, представителями администраций и туристических компаний, хранителями традиций и ремесел. Вместе с экипажем на борту будет находиться оператор, который снимет документальный фильм. По итогу исследовательской экспедиции будут сформированы предложения по развитию туристических маршрутов, направленных на изучение истории, географии и культуры региона.