10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
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10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы

10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
Актриса Лиза Арзамасова поделилась свежим видео, на котором ее сын Левушка мило машет ручкой, глядя в камеру. Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами, запечатлев сынишку Левушку в модном комбинезончике и бейсболке. Актриса из ситкома «Папины дочки» придерживала сына, который качал ножкой, усевшись на столике. Модный лук мальчугана дополнили носочки и футболка. Левушка просто очаровал поклонников Елизаветы своими круглыми как блюдца глазками с пышными ресничками. В семье актрисы растет будущий сердцеед. Поклонники не раз подмечали, что Левушка как две капли воды похож на свою звездную маму. «Какой же он лапочка 🥰», «Боже какое чудо, здоровья тебе дорогой человечек!!!!!», «Оо какой красавчик 👍👍👍», «О, какой мимишный сыночек, такой умный взгляд, на это можно смотреть бесконечно.😍 Так мило машет ручкой. И тебе привет Лёвушка!👋», написали подписчики. Лиза Арзамасова буквально пылинки сдувает со своего первенца. Ну а муж актрисы постановщик ледовых шоу Илья Авербух намекнул, что он не прочь завести еще и лапочку-дочку. У хореографа также есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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