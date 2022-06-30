15 актёров и актрис, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых персонажей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 15 актёров и актрис, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых персонажей

15 актёров и актрис, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых персонажей

15 актёров и актрис, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых персонажей

Сыграть в фильме, снятом по комиксам — долг почти каждого топового голливудского актёра. В наше время этот жанр набрал такие обороты, что появление в нём является крайне выгодным с точки зрения развития карьеры и дальнейших перспектив. Актёры из кинокомиксов всегда на виду у зрителя и у продюсеров, которые готовы предлагать им новые видные проекты.

Двух основных поставщиков комиксовых произведений мы отлично знаем — это студии Marvel Comics и DC Comics. Их представители вовсе не требуют от актёров делать выбор в пользу какой-то одной, и они спокойно могут сыграть и у тех, и у других. Однако чаще всего лишь по одному разу, так как кинокомиксовые вселенные имеют свойство выстраивать взаимосвязь между всеми картинами, так что один актёр или актриса = один персонаж.

Давайте посмотрим на список тех известных звёзд кино, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых героев. В основном тут всё те же Marvel и DC, но есть и некоторые исключения. Вообще таких примеров довольно много, поэтому мы взяли самые заметные.

Бэн Аффлек

20th Century Fox / Warner Bros.

Дважды супергерой!

Сыграл главного героя Мэтта Мёрдока в фильме «Сорвиголова» (2003) и Бэтмена в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц» (2016) и двух вариантах «Лиги справедливости» (2017, 2021).

Крис Эванс

20th Century Fox / Walt Disney Studios Motion Pictures

Дважды супергерой!

Сыграл Джонни Шторма (Человек-факел) в фильмах «Фантастическая четвёрка» (2005) и его сиквеле 2007 года, а также Стива Роджерса (Капитан Америка) в фильмах киновселенной Marvel.

Кристиан Бэйл

Warner Bros. / Walt Disney Studios Motion Pictures

По разу супергерой и суперзлодей.

Сыграл Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана о Тёмном рыцаре (2005-2012) и Горра Убийцу богов в фильме «Тор: Любовь и гром» (2022).

Мишель Пфайффер

Warner Bros. / Walt Disney Studios Motion Pictures

Сыграла неоднозначную Селину Кайл (Женщина-кошка) в фильме «Бэтмен возвращается» (1992) и героиню Джанет Ван Дайн (Оса) в фильме «Человек-муравей и Оса» (2018).

Райан Рейнольдс

Warner Bros. / 20th Century Fox

Один раз точно супергерой, а во второй раз неоднозначный, но тоже вполне супергерой.

Сыграл Хэла Джордана в фильме «Зелёный фонарь» (2011) и Уэйда Уилсона в двух частях фильма «Дэдпул» (2016, 2018).

Кстати, он также сыграл другую версию Дэдпула в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009).

Холли Берри

20th Century Fox / Warner Bros.

Дважды супергероиня!

Сыграла Ороро Монро (Шторм) в трёх частях франшизы «Люди Икс» (2000-2006) и Селину Кайл в фильме «Женщина-кошка» (2004).

Майкл Б. Джордан

20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

По разу супергерой и суперзлодей. И оба раза в фильмах Marvel.

Сыграл Джонни Шторма в версии фильма «Фантастическая четвёрка» 2015 года и злодея Н’Джадаки (Киллмонгер) в фильме «Чёрная пантера» (2018).

Скарлетт Йоханссон

Lionsgate / Walt Disney Studios Motion Pictures

По разу злодейка и супергероиня.

Сыграла Шёлковую Нить в фильме «Мститель» (2008) и Наташу Романофф (Чёрная вдова) в фильмах киновселенной Marvel.

«Мститель» (Spirit) — фильм, снятый по одноимённой серии комиксов DC.

Сэмюэл Л. Джексон 

Lionsgate / Walt Disney Studios Motion Pictures

По разу суперзлодей и супергерой!

Сыграл злодея Спрута в фильме «Мститель» (2008) и Ника Фьюри в фильмах киновселенной Marvel.

Майкл Китон

Warner Bros. / Sony Pictures Releasing

По разу супергерой и суперзлодей.

Сыграл Бэтмена в фильмах «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992) и злодея Эдриана Тумса (Стервятник) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).

Том Харди

Warner Bros. / Sony Pictures Releasing

Суперзлодей и неоднозначный персонаж на грани добра и зла.

Сыграл Бэйна в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) и Эдди Брока в фильмах «Веном» и «Веном 2» (2018, 2021).

Джош Бролин

Walt Disney Studios Motion Pictures / 20th Century Fox

Дважды суперзлодей! Хотя во втором случае всё неоднозначно.

Сыграл Таноса в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» (2018-2019) и Натана Саммерса (Кейбл) в фильме «Дэдпул 2» (2018).

Кстати, ещё Бролин сыграл главного героя в необычном фильме по комиксам DC — фантастическом вестерне «Джона Хекс» (2010). Это один из худших кинопроектов DC, он вошёл в нашу подборку на эту тему, посмотрите.


Аарон Тейлор-Джонсон

Universal Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

Дважды супергерой!

Сыграл главного героя Дэйва Лизевски в фильме «Пипец» (2010) и Пьетро Максимоффа (Ртуть) в фильме «Мстители: Эра Альтрона» (2015).

Комикс «Kick-Ass» относится к издательству Icon Comics, которая является дочерней компанией Marvel Comics.

Джим Керри

Warner Bros. / Universal Pictures

По разу суперзлодей и герой.

Сыграл Эдварда Нигму (Загадочник) в фильме «Бэтмен навсегда» (1995) и Сэла Бертолини (Полковник Америка) в фильме «Пипец 2» (2013).

Колин Фарелл

20th Century Fox / Warner Bros.

Дважды суперзлодей! До сих пор сложно поверить, что это один и тот же актёр.

Сыграл злодея Меченого в фильме «Сорвиголова» (2003) и злодея Пингвина в «Бэтмене» (2022).

Бонус: Дж. К. Симмонс

Sony Pictures Releasing / Warner Bros.

Дважды исполнил роль второпланового и вполне положительного комиксового персонажа.

Сыграл Джея Джона Джеймсона в трилогии фильмов Сэма Рейми о человеке-пауке (2002-2007) и фильмах «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), а также комиссара Джеймса Гордона в фильмах «Лига справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера» (2016 и 2021).

А ещё у нас есть подборка про актёров, которые сыграли несколько ролей в одном фильме. Это ж надо было умудриться!

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"
Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"
Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили об увольнении
Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили
Девушка пояснила, что не так с мужскими нюдсами
Девушка пояснила, что не так с мужскими нюдсами
Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны понимать, что они нужны стране
Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы

Топ на сегодня

55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Еще по теме

Стало известно, кого хочет сыграть Меган Маркл, когда вернется в кино
СМИ узнали, кого может сыграть Джим Керри в фильме Marvel
Галь Гадот задумалась о романтических отношениях с Холли Берри
Marvel выпустит новые комиксы про «Фантастическую четверку»