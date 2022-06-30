15 летних фотографий котов и собак, которые спасаются от жары и наслаждаются ей ровно так же, как и мы
Сегодня, 10:35
Лето. Жара. Кошмар!
Практически где бы вы ни жили, несколько летних дней с +30 вам обеспечены. Мы-то, люди, ладно, мы к этому заранее готовы, а вот наши животные каждый год сходят с ума, вопрошая: «Что происходит?!»
В итоге они проводят жаркие дни так выразительно, что каждый из нас может узнать в зверушках себя. Посмотрите, у нас тут подборка из кошек, собак и одного кролика. И все они по-своему кайфуют от лета.
А как ещё в жаркий летний день!
Собачий лайфхак на прогулке в летний день
Просто лечь в ручье и кайфовать.
Парень в жаркой Аризоне не хотел, чтобы лапы его собаки обожглись на горячем асфальте
Поэтому он выгуливал друга в кулере.
«Любимое развлечение моего кота в сезон включённых вентиляторов»
Лижет решетку, прикусывает и иногда бьет по ней лапой от переизбытка чувств.
Красота!
Курортные кайфы
«Мой кот проводит приблизительно 99% лета вот в этом положении»
Щенок чилит
Не завидовать не получится, но вы хотя бы попытайтесь
Ну вот — растаял!
Тем временем в Бразилии. Тут так весь год
Кто в восторге от лета, поднимите лапу!
Но как же хорошо в теньке
А как вы проводите лето?
Кроличий бонус: Чтобы голову не напекло
Так, что-то мы мало кроликов вам показали. Вот ещё 19 крутейших ушастых фотографий!
По материалам: twizz