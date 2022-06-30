15 летних фотографий котов и собак, которые спасаются от жары и наслаждаются ей ровно так же, как и мы
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15 летних фотографий котов и собак, которые спасаются от жары и наслаждаются ей ровно так же, как и мы

15 летних фотографий котов и собак, которые спасаются от жары и наслаждаются ей ровно так же, как и мы

Лето. Жара. Кошмар!

Практически где бы вы ни жили, несколько летних дней с +30 вам обеспечены. Мы-то, люди, ладно, мы к этому заранее готовы, а вот наши животные каждый год сходят с ума, вопрошая: «Что происходит?!»

В итоге они проводят жаркие дни так выразительно, что каждый из нас может узнать в зверушках себя. Посмотрите, у нас тут подборка из кошек, собак и одного кролика. И все они по-своему кайфуют от лета.

А как ещё в жаркий летний день!

Собачий лайфхак на прогулке в летний день

Просто лечь в ручье и кайфовать.

Парень в жаркой Аризоне не хотел, чтобы лапы его собаки обожглись на горячем асфальте

Поэтому он выгуливал друга в кулере.

«Любимое развлечение моего кота в сезон включённых вентиляторов»

Лижет решетку, прикусывает и иногда бьет по ней лапой от переизбытка чувств.

Красота!

Курортные кайфы

«Мой кот проводит приблизительно 99% лета вот в этом положении»

Щенок чилит

Не завидовать не получится, но вы хотя бы попытайтесь

Ну вот — растаял!

Тем временем в Бразилии. Тут так весь год

Кто в восторге от лета, поднимите лапу!

Но как же хорошо в теньке

А как вы проводите лето?

Кроличий бонус: Чтобы голову не напекло

Так, что-то мы мало кроликов вам показали. Вот ещё 19 крутейших ушастых фотографий!

# Интересное
По материалам: twizz

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