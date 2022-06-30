15 маленьких детей, которые покорили мир не только своим обаянием, но и бомбической шевелюрой

В большинстве случаев дети рождаются почти лысыми. Однако иногда природа преподносит сюрпризы, и на свет появляются малыши с невероятно густыми шевелюрами. Глядя на них, создаётся впечатление, что младенцы потратили уйму сил и времени, чтобы добиться такой пышности. Выглядит такое зрелище крайне удивительно и забавно. От крутых причёсок некоторых малышей просто невозможно оторвать глаз. Родители охотно делятся фотографиями своих детей в социальных сетях, превращая их в настоящих звёзд, ведь с каждым днём их волосы становятся только краше и пушистее.

Укладка, достойная лучших похвал

Этой малышке скоро можно будет делать настоящие причёски

Несмотря на удивительность явления, ему есть вполне логичное и научное объяснение. На наличие волос у ребёнка влияют генетика и этническая принадлежность. Если у одного из родителей густые волосы, то малыш легко может перенять эту особенность.

Может показаться, что это фотошоп, но волосы этого мальчика настоящие

Мальчик по имени Джуниор Кокс Нун родился с невероятно пышными волосами. Мама, заметив особенность ребёнка, стала выкладывать его фото в социальные сети. Короткое время спустя, Джуниор стал настоящей звездой интернета. Со временем волосы мальчика стали более послушными и он перестал чем-либо отличаться от других детей.

Девочке на фото всего два месяца, но у неё уже потрясающая шевелюра

Настоящая корона из волос

Этот малыш, вероятно, знает, что он неотразим

Тот самый момент, когда только проснулся и не понимаешь, что происходит

Маленькое солнышко

Волосы годовалой девочки такой же длинны, как у её шестилетней сестры

Маленькой девочке по имени Лотти ежедневно требуется сорок пять минут на укладку, чтобы волосы оставались ухоженными и послушными. Ребёнок героически переносит все процедуры.

Истинный домовёнок

Так выглядят волосы девочки, которой всего двенадцать недель

У девятимесячного мальчика такая копна, что прохожие думают, что на нём надет парик

Этот малыш явно удивлён вниманием к своей персоне

Настоящий ирокез

Бонус: Эта девочка родилась не только с пышными, но и разноцветными волосами

Малышка по имени Майя родилась на свет с разноцветными волосами. Такая особенность обусловлена наличием редкой генетической аномалии, при которой некоторые участки кожи и волос выглядят светлее.

Здесь вы можете посмотреть на малышей, которые неразлучны со своими лучшими друзьями — животными.