15 питомцев, чей поход к грумеру оказался не радостным приключением, а модным провалом
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15 питомцев, чей поход к грумеру оказался не радостным приключением, а модным провалом

15 питомцев, чей поход к грумеру оказался не радостным приключением, а модным провалом

Каждый достоин хорошей стрижки. И совсем не важно, человек ли ты, котик или весёлый пёс. Но закон вселенной гласит, что выбирать парикмахера нужно словно жену. И в этих словах заключена немалая истина, ведь неправильно выбранный мастер может натворить немалых дел! Вы только взгляните на этих мохнатых ребят, причёска которых отзывается болью в сердце. Слишком драматично? Ладно! Не только болью, но и приступами неконтролируемого смеха, потому что даже если стрижка и неудачная, то звери своего очарования всё равно не потеряли ни на сантиметр!

У моего пса была первая стрижка, и теперь он выглядит так, будто продаёт амулеты и гадает по ладони на углу улицы

На полпути к красавчику

Мой папа купил профессиональные инструменты для стрижки собак

И это его первая работа!

У моей подруги есть свой груминг-салон

Вот это она мне прислала сегодня 🙂

Жизненный урок усвоен

Будьте очень конкретны, когда объясняете, как вы хотите, чтобы вашу собаку постригли. Отдали ши-тцу, а забрали ламу!

Мой приятель сделал из своего кота миниатюрного панк-льва

К слову, не только хвостатые могут стать обладателями забавной стрижки. Например, вот тут мы показываем, какие причёски выбирали мужчины прошлого.

Добродушный оборотень

Кот в сапогах

Я спас этого котика из канавы возле дороги. Сегодня Такеру сделали первую профессиональную стрижку.

Я отвела собаку родственников на стрижку, и она вернулась с бакенбардами, словно она генерал Гражданской войны в США

Сосед решил постричь свою кошку

Кажется, кот не слишком доволен результатом.

Это лучшая фотография, которую я когда-либо делал во время стрижки

Это собака моего двоюродного брата Генри

Грумер сделал ей ирокез, а мы не можем перестать смеяться вот уже два дня!



Моя бедная собака вернулась от грумера в таком виде

Довольно кокетливо

Ещё один генерал Конфедерации

Отдал кота парикмахеру, а он вернулся динозавром

А вот тут ещё пара примеров того, почему стоит внимательно отнестись к выбору звериного парикмахера.

# Интересное
По материалам: twizz

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