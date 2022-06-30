15 питомцев, чей поход к грумеру оказался не радостным приключением, а модным провалом
Каждый достоин хорошей стрижки. И совсем не важно, человек ли ты, котик или весёлый пёс. Но закон вселенной гласит, что выбирать парикмахера нужно словно жену. И в этих словах заключена немалая истина, ведь неправильно выбранный мастер может натворить немалых дел! Вы только взгляните на этих мохнатых ребят, причёска которых отзывается болью в сердце. Слишком драматично? Ладно! Не только болью, но и приступами неконтролируемого смеха, потому что даже если стрижка и неудачная, то звери своего очарования всё равно не потеряли ни на сантиметр!
У моего пса была первая стрижка, и теперь он выглядит так, будто продаёт амулеты и гадает по ладони на углу улицы
На полпути к красавчику
Мой папа купил профессиональные инструменты для стрижки собак
И это его первая работа!
У моей подруги есть свой груминг-салон
Вот это она мне прислала сегодня 🙂
Жизненный урок усвоен
Будьте очень конкретны, когда объясняете, как вы хотите, чтобы вашу собаку постригли. Отдали ши-тцу, а забрали ламу!
Мой приятель сделал из своего кота миниатюрного панк-льва
К слову, не только хвостатые могут стать обладателями забавной стрижки. Например, вот тут мы показываем, какие причёски выбирали мужчины прошлого.
Добродушный оборотень
Кот в сапогах
Я спас этого котика из канавы возле дороги. Сегодня Такеру сделали первую профессиональную стрижку.
Я отвела собаку родственников на стрижку, и она вернулась с бакенбардами, словно она генерал Гражданской войны в США
Сосед решил постричь свою кошку
Кажется, кот не слишком доволен результатом.
Это лучшая фотография, которую я когда-либо делал во время стрижки
Это собака моего двоюродного брата Генри
Грумер сделал ей ирокез, а мы не можем перестать смеяться вот уже два дня!
Моя бедная собака вернулась от грумера в таком виде
Довольно кокетливо
Ещё один генерал Конфедерации
Отдал кота парикмахеру, а он вернулся динозавром
А вот тут ещё пара примеров того, почему стоит внимательно отнестись к выбору звериного парикмахера.