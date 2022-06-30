15 случаев, когда людям попадались артефакты из прошлого, которые уже можно считать историей
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15 случаев, когда людям попадались артефакты из прошлого, которые уже можно считать историей

15 случаев, когда людям попадались артефакты из прошлого, которые уже можно считать историей

Вещи, которым уже не один десяток лет можно воспринимать по-разному. Для кого-то это просто хлам, но мы предлагаем вам взглянуть на них как на артефакты из прошлого. На некоторых из них время оставило немалый след, другие же сохранились отлично, но их уже можно считать частью истории. Мы собрали для вас несколько таких примеров.

Этот маленький стул моя мама сделала из газетных комиксов в 90-х

Нашла в папиных вещах пачку кусочков бекона из Макдональдса 1987 года

Нашёл разбитую Nokia

Кирпичи постоянно «вырастают» из земли по всему нашему участку, потому что в конце 1800-х годов здесь располагалась компания по производству кирпича

Я нашел пятилистный клевер, когда мне было 7 лет, и он у меня до сих пор

А сейчас автору этого фото 36 лет.

Нашёл это внутри кресла, которое купил сегодня

Мой отец был окулистом, и это стеклянные глазные протезы, которые он показывал пациентам

Сегодня нашёл в комиссионном магазине брелок Netscape 1996 года

Netscape Navigator — браузер, который работал с 1994 по 2007 год.

Моя свекровь ходила в среднюю школу с Фрэнком Заппой в 1958 году

Фрэнк Заппа — американский мультиинструменталист, композитор, певец, звуко- и кинорежиссёр.

Во время каякинга я нашел банку Pepsi, которой 40 лет

Эту газету 1997 года я нашёл, убирая свою комнату

В ней написано о том, как Майк Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду.

Готовлюсь к переезду и нашёл свою старую коллекцию покемонов

Найдена газета New York Times, вышедшая на следующий день после крушения Титаника

В антикварном магазине во Флориде увидел Монополию из кожи

Сегодня в комиссионном магазине я нашёл телефон в форме бутылки кетчупа

Комиссионные магазины, секонд-хенды и барахолки часто становятся кладезем интересных вещей с характером и историей. Об этом у нас есть отдельный пост.

# Интересное
По материалам: twizz

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