17 объявлений от гениев маркетинга с Авито, которые заставят вас хохотать до коликов

Эти 17 объявлений полных юмора, глупости и сарказма точно рассмешат вас до коликов и сделают ваш день лучше!

1. Когда любишь собаку больше ребенка!

2. Клин клином вышибают

3. Все отцы - гении маркетинга

4. Предложение, от которого невозможно отказаться...

5. Объявление о продаже кроватки достойное своей книги

6. Для четких квартирантов, слабакам не беспокоить!

7. В тесноте, да не в обиде... Хотели бы жить в такой комнате?

8. Бедный мужчина, который не может больше это терпеть!

9. Спасибо за предложение, Авито!

10. Пс, новых ощущений не желаете?

11. Ага, инженер, конечно!

12. Да что вы знаете об уюте!

13. Ищешь болгарку, а находишь шлифню!

14. "Гитара-доска" для обучения, а в подарок функция весла, судя по всему

15. Да что вы знаете о гироскутерах из СССР

16. Когда ну ооочень не любишь собаку жены

17. А как вам такая элитная недвижимость?