18 случаев, когда производители удивляли покупателей большим количеством излишней и ненужной упаковки
Сегодня, 17:55
Мир страдает от проблем с экологией, но кажется, некоторых производителей товаров это не заботит. Они упаковывают свои продукты в огромное количество картона и пластика. Конечно, у упаковки есть свои задачи, например, защитить от повреждения и микробов. Но мы собрали для вас случаи, когда упаковка казалась излишней и порождающей только дополнительный мусор.
У каждой картофелины своя упаковка
Яблоки в пластике
Пластиковая упаковка для фруктов, которые в ней не нуждаются
Когда заказываешь пять лаков
Ещё одни бананы в индивидуальной упаковке
40-сантиметровая упаковка для 2-сантиметрового предмета
Включает информацию о том, что всё «продуманно упаковано» для того, чтобы «защитить от повреждения».
Как будто у мандаринов нет натуральной оболочки
Когда таблетки из трёх банок отлично помещаются в одной
Как жаль, что баклажан не защищён кожурой
Крошечный пакетик шафрана продаётся в большом контейнере для специй
Таблеткам нужно личное пространство
Зачем?
Получил свою новую SIM-карту
Коробка и то, что в ней было
14 частей ненужной упаковки для крохотного спрея от Paco Rabanne объёмом 15 мл
Одной стрелочкой указаны духи, а второй — кот, который совершенно не впечатлён.
Видимо, это очень особенный томат
Весь этот пластик всего для пяти насадок
Эта неоправданно большая упаковка для карты micro SD размером 20 мм
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда люди, выполняя свою работу, решили, что и так сойдёт.
По материалам: twizz