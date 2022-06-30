18 случаев, когда производители удивляли покупателей большим количеством излишней и ненужной упаковки

Мир страдает от проблем с экологией, но кажется, некоторых производителей товаров это не заботит. Они упаковывают свои продукты в огромное количество картона и пластика. Конечно, у упаковки есть свои задачи, например, защитить от повреждения и микробов. Но мы собрали для вас случаи, когда упаковка казалась излишней и порождающей только дополнительный мусор.

У каждой картофелины своя упаковка

Яблоки в пластике

Пластиковая упаковка для фруктов, которые в ней не нуждаются

Когда заказываешь пять лаков

Ещё одни бананы в индивидуальной упаковке

40-сантиметровая упаковка для 2-сантиметрового предмета

Включает информацию о том, что всё «продуманно упаковано» для того, чтобы «защитить от повреждения».

Как будто у мандаринов нет натуральной оболочки

Когда таблетки из трёх банок отлично помещаются в одной

Как жаль, что баклажан не защищён кожурой

Крошечный пакетик шафрана продаётся в большом контейнере для специй

Таблеткам нужно личное пространство

Зачем?

Получил свою новую SIM-карту

Коробка и то, что в ней было

14 частей ненужной упаковки для крохотного спрея от Paco Rabanne объёмом 15 мл

Одной стрелочкой указаны духи, а второй — кот, который совершенно не впечатлён.

Видимо, это очень особенный томат

Весь этот пластик всего для пяти насадок

Эта неоправданно большая упаковка для карты micro SD размером 20 мм

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда люди, выполняя свою работу, решили, что и так сойдёт.