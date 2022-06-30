19-летняя дочь Этери Тутберидзе и ее партнер Глеб Смолкин поженились

Знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе породнилась со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Борисом Смолкиным. Девятнадцатилетняя дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис вышла замуж за своего партнера по льду, 23-летнего Глеба Смолкина. Молодой человек является сыном актера, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина. Судя по всему, этот союз был предрешен, ведь Диана и Глеб много лет тренируются и выступают вместе. Стоит отметить, что сами молодожены пока никак не прокомментировали факт вступления в брак. Сообщается, что информация об их бракосочетании появилась на одном из американских сайтов, посвященных фигурному катанию.Да еще в микроблоге дочь Этери Тутберидзе и ее молодой муж делятся снимками, на которых можно разглядеть обручальные колечки на пальцах обоих влюбленных.Как сообщается, Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились еще 18 марта. Напомним, дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис родилась, живет и тренируется в США.