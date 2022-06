21Shares запустит крипто-ETF с медвежьим уклоном

Провайдер криптовалютных ETP 21Shares анонсировал запуск линейки «криптозимних» ETP. Инструменты предназначены для инвесторов, пессимистично настроенных на перспективы рынка цифровых активов.

Introducing the @21Shares Crypto Winter Suite. This family of products is designed to provide low-cost points of entry into the #crypto ecosystem in a risk-controlled manner, helping investors manage challenging bear markets. (1/3) pic.twitter.com/jCR6XKqsYn