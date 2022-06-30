Аксаков рассказал о перспективах криптовалют

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о перспективах развития рынка Цифровых финансовых активов на Петербургском международном юридическом форуме. Основные тезисы выступления он опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что рынки майнинга и криптовалют необходимо легализовать, установив жесткое регулирование. «В том числе обязательную идентификацию участников, тестирование на квалификацию, работу через платформы и операторов, включенных в реестр ЦБ, принципы отчетности и налогообложения», — отметил он.

Аксаков сравнил криптоманию с игроманией. «Явление существует, желающие рискнуть есть — ну и на здоровье рискуйте, но под жестким регулированием и контролем», — заявил депутат. Осенью законодательный процесс в этом направлении пойдет активнее, считает глава Комитета.

В середине апреля стало известно, что Минфин разработал законопроект, который разрешит добычу криптовалют в России, но запретит покупать на них товары и оплачивать услуги. Майнить криптовалюту смогут все желающие, для этого только понадобится приобрести необходимое оборудование.