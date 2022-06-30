Актер Том Хиддлстон впервые станет отцом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Актер Том Хиддлстон впервые станет отцом

Актер Том Хиддлстон впервые станет отцомАктеры Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями

41-летний английский актер и звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон впервые станет отцом. Об этом сообщает People.

О пополнении в семье артиста стало известно, когда супруга Хиддлстона, 37-летняя актриса Зави Эштон, появилась на красной дорожке в рамках премьеры фильма «Список мистера Малкольма» в Нью-Йорке. Звезда позировала фотографам в расшитом бисером золотом платье, подчеркивающем ее округлившийся живот.

И для Хиддлстона, и для Эштон этот ребенок станет первым. Его пол пара предпочла не раскрывать.

В середине июня этого года Том Хиддлстон официально подтвердил помолвку с возлюбленной, слухи о которой появились в марте этого года, а также заявил, что он «очень счастлив». Звезды познакомились в 2019 году во время работы над постановкой «Предательство», где они играли мужа и жену. Хиддлстону и Эштон сразу же приписали роман, но слухи об их отношениях подтвердились спустя два года, в сентябре 2021-го, когда целующуюся пару засняли папарацци.

В конце марта стало известно, что 63-летний американский актер Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Искусственный интеллект научился определять горные породы по фотографиям
Искусственный интеллект научился определять горные породы по
Летом 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот
Летом 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронный
Норвегия отреагировала на обвинения в нарушении договора о Шпицбергене
Норвегия отреагировала на обвинения в нарушении договора о Шпицбергене
Сюрприз: Высокооцененную игру House Flipper неожиданно добавили в Game Pass
Сюрприз: Высокооцененную игру House Flipper неожиданно добавили в
Ани Лорак появилась на празднике в Москве после длительного молчания
Ани Лорак появилась на празднике в Москве после длительного молчания
Актер Том Хиддлстон впервые станет отцом
Актер Том Хиддлстон впервые станет отцом
Обычаи и запреты: грешно ли работать в огороде в церковный праздник и по воскресеньям
Обычаи и запреты: грешно ли работать в огороде в церковный праздник и
Скончался ректор Анатолий Полянкин, уволивший Константина Райкина из его школы
Скончался ректор Анатолий Полянкин, уволивший Константина Райкина из
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
В Германии озаботились дискриминацией русских
В Германии озаботились дискриминацией русских
Напоминаем: Сегодня удалят из Game Pass эти 4 игры
Напоминаем: Сегодня удалят из Game Pass эти 4 игры
Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов
Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов

Топ на сегодня

"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
Могила Шатунова
Могила Шатунова
Вайнона Райдер рассказала о жестокости Голливуда и тяжелом расставании с Джонни Деппом
Вайнона Райдер рассказала о жестокости Голливуда и тяжелом
ЦБ нашел угрозу в управлении рублем
ЦБ нашел угрозу в управлении рублем

Еще по теме

Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей возлюбленной Зави Эштон
Том Хиддлстон съехался со своей возлюбленной Зави Эштон: "Они наслаждаются спокойствием"
Том Хиддлстон впервые прокомментировал разрыв с Тэйлор Свифт
Том Хиддлстон сходил на свидание с копией Тейлор Свифт: фото