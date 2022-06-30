Актер Том Хиддлстон впервые станет отцом

Вадим Карасев

Актеры Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями

41-летний английский актер и звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон впервые станет отцом. Об этом сообщает People.

О пополнении в семье артиста стало известно, когда супруга Хиддлстона, 37-летняя актриса Зави Эштон, появилась на красной дорожке в рамках премьеры фильма «Список мистера Малкольма» в Нью-Йорке. Звезда позировала фотографам в расшитом бисером золотом платье, подчеркивающем ее округлившийся живот.

И для Хиддлстона, и для Эштон этот ребенок станет первым. Его пол пара предпочла не раскрывать.

В середине июня этого года Том Хиддлстон официально подтвердил помолвку с возлюбленной, слухи о которой появились в марте этого года, а также заявил, что он «очень счастлив». Звезды познакомились в 2019 году во время работы над постановкой «Предательство», где они играли мужа и жену. Хиддлстону и Эштон сразу же приписали роман, но слухи об их отношениях подтвердились спустя два года, в сентябре 2021-го, когда целующуюся пару засняли папарацци.

В конце марта стало известно, что 63-летний американский актер Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз.