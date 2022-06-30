Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны

Вадим Карасев

Если вдруг Александр с Ульяной начинают ругаться, то он забирает и увозит только своего сына Сашу. До детей Ульяны ему дела нет. Она недовольна тем, что он не принимает также тепло её детей, как относится к младшему сыну. Но фанатам Дом-2 не понятно, почему Ульяна так удивляется. Неужели женщина думает, что её бывший супруг должен после ухода забрать всех троих детей, чтобы она и дальше могла на проекте спокойно строить свою личную жизнь? Кроме того, двое старших детей прекрасно знали, кто их настоящий отец и нередко проводят с ним время.С какой стати они должны жить с Кутузовым? Может быть им обоим просто надоели дети? Кастинг-менеджерам в этот раз удалось найти неплохую показательную семью, они умело удерживают внимание зрителей, провоцируя скандал за скандалом.