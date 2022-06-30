Алексей Панин посмел наехать на Михаила Боярского

Актер Алексей Панин жестко высказался об артистах. Артист в соцсетях нелестно высказался о «главном мушкетере страны» Михаиле Боярском, который поддерживает родную страну.«Где питерцы? Андрей Федорцов и Алексей Нилов? Я понимаю, что Михаил Боярский — это конченый человек, прости Господи, но вы, ребята, как вы с этим живете? Вас тысячи, а вы молчите», сказал Алексей Панин. Отдельно от Алексея Панина досталось актрисам Лидии Вележевой и Полине Кутеповой. Они обе родом из Киева, и он искренне не понимает, почему они молчат. Панин заявил, что эти актрисы должны отстаивать свою гражданскую позицию. Напомним, что Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании. Оттуда он поливает регулярно грязью родную страну и многих артистов.