Алену Водонаеву распекли за фото в бикини
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Алену Водонаеву распекли за фото в бикини

Алену Водонаеву распекли за фото в бикини
39-летняя телеведущая Алена Водонаева поделилась пикантным снимком. Модель впервые за долгое время выбралась на курорт. Алена Водонаева приняла участие в пикантной фотосессии. Модель снялась в ярком пляжном образе. Звезда не относится к коллегам, которые готовы спускать заработанное, летая на Мальдивы и в Дубай как на дачу. Алена предпочитает вкладывать деньги в развитие своего бьюти-бизнеса. Она также приобрела еще одну квартиру в Москве. Кроме того, Водонаева откладывала отдых сначала из-за пандемии коронавируса, потом она отказалась от путешествий из-за проблем со здоровьем. В последнее время теледива чувствует себя отлично, поэтому решилась на дальнюю дорогу, снявшись в шоу «Звезды в Африке». Она также побывала на свадьбе подруги в Италии. Сейчас Алена отдыхает в пятизвездочном отеле на популярном турецком курорте в Белеке. Компанию ей составил 11-летний сын Богдан, которого она родила в первом браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым.
Теледива впервые за долгое время приняла участие в пляжной фотосессии. Она позировала в бикини насыщенного винного оттенка с крошечным лифом и трусиками на завязках. Алена принимала эффектные позы на фоне беседки и цветущего розового олеандра. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» также позировала в шезлонге. Водонаева отказалась от макияжа, нанеся только блеск на губы. Она собрала волосы в небрежный пучок. Пользователи пришли в восторг от кадров. «Много полунамёков и недосказанности! О чем фотосет?», «Шикарная женщина!», «О Боже, Алёна, вы лучшая! Это эстетический оргазм», «Купальник и правда шик», «Это лучший подарок на ночь», «Леди в красном», — отметили они.
# Шоу-бизнес Водонаева Алена
По материалам: z-aya

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