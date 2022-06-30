Алла Довлатова ообщила о радостном событии
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Алла Довлатова ообщила о радостном событии

Алла Довлатова ообщила о радостном событии
Звезда «Русского радио», Алла Довлатова похвасталась успехами сына. Алла Довлатова поделилась с подписчиками своего блога в социальных сетях радостной новостью. Сын радиоведущей уже официально стал студентом вуза — и это несмотря на то, что многие для себя закроют вопрос с поступлением только в августе. «Ну все, у нас началось лето! Мой сын Паша – теперь официально студент. Вчера подписали договор! Мать выдохнула и теперь можно в отпуск с чистой совестью! Я очень благодарна нововведениях в вузах: если набрал необходимый минимум, с тобой могут подписать договор досрочно, и даже если придет человек, у которого больше баллов, место отдадут тебе» — рассказала Довлатова, опубликовав в соцсетях фотографию с сыном.
Правда, многие считают это нововведение несправедливым. Но Алла рассказала, что на дне открытых дверей родители задали этот вопрос представителю ректора. Он ответил, что считает такой шаг вполне справедливым – ведь учебное заведение заинтересовано в студентах, которые горят желанием учиться именно в этих стенах.Поэтому лучше сразу взять тех, кто пришел целенаправленно, чем тех, кто будет учиться здесь с чувством разочарования. Когда не сможет поступить в вуз, который выбирал и придет сюда по принципу «лишь бы куда попасть». «Пять лет назад, когда поступала в университет моя старшая дочь Дарья, я выдохнула только 3 августа, когда мы подписали договор. И это при том, что ЕГЭ она сдала на высокие баллы. Я все равно очень нервничала» — призналась Довлатова.
# Шоу-бизнес Довлатова Алла
По материалам: z-aya

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