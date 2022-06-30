Анастасия Решетова была вынуждена беречь себя во время беременности

26-летняя модель Анастасия Решетова призналась, что ограничивала себя, чтобы родить ребенка. Обладательница титула «Первая вице-мисс России-2014» воспитывает 2,5-летнего сына Ратмира. Молодая мать поделилась откровениями о беременности. Анастасия призналась, что ей пришлось изменить свои привычки - например, отказаться от любимой бьюти-процедуры: лазерной эпиляции. Решетова согласилась на более болезненный метод удаления волос на теле, чтобы не навредить будущему малышу. «Это категорически запрещено. Пришлось перейти на восковую в этот период. Я во время беременности сильно себя берегла и малыша берегла», — разоткровенничалась Анастасия. Бывшая ведущая шоу «Ты — топ-модель на ТНТ» стала мамой в октябре 2019 года. Отцом ребенка является рэпер Тимати. По словам модели, у нее не сразу получилось забеременеть. Анастасия и ее избранник работали над этим несколько месяцев, а чудо случилось, когда они уже перестали надеяться.Решетова родила малыша в столичной клинике. Титулованная красавица призналась, что роды продлились 18 часов. По словам Анастасии, малыш весил больше четырех килограммов, поэтому ей было сложно передвигаться и нормально спать. Звезда смогла быстро вернуться в форму после родов. Анастасия раскрыла секреты похудения, которые помогают ей избавляться от лишних килограммов. Бывшая избранница Тимати соблюдает особый режим питания и физических нагрузок. Решетова призналась, что придерживается системы интервального голодания. «Я именно его сейчас и практикую. Ем в течение 6-8 часов и не ем в течение 18-16 часов. Уже после трех дней дается легко. Вес уходит, энергии много, лучше работает когнитивная функция, больше сфокусирована», — пояснила модель. Телеведущая призналась, что ограничивает себя в некоторых продуктах. «Я держу интервалку плюс ем только здоровую еду. Из продуктов животного происхождения только морепродукты. Остальное исключила. Даже яйца», — подчеркнула интернет-звезда. Решетова также добавила физической активности в виде кардиотренировок. «Сейчас делаю их два раза в неделю минимум. Люблю эллипс и велосипед. Это лучший способ топить жир. Всегда следите за пульсом во время выполнения кардиотренировки. Я всегда его отслеживаю - держу в районе 130-145», — рассказала Анастасия.