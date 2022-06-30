Ангарская газета «Время» объявила о закрытии
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Ангарская газета «Время» объявила о закрытии

Ангарская газета «Время» объявила о закрытии

30 июня газета «Время» города Ангарска известила читателей о своем закрытии. Информация об этом опубликована на сайте издания.

«Продолжать издание мы не можем, у нас просто нет на это денег. Бумажная газета по подписке – это дорогостоящее производство. Ее надо написать (журналисты), сделать снимки (фотографы), сверстать (верстальщики), проверить ошибки (корректоры), напечатать (типография), доставить из Иркутска (транспорт), расфасовать по участкам (служба доставки), довезти до участка (водители), донести до подписчика (почтальоны). И за все это надо платить», — написала главный редактор Галина Амяга.

В своей колонке главный редактор рассказала, что газету делали за счет подписки и рекламы. Количество рекламодателей, как и подписчиков, у издания снизилось. При этом возросли в цене услуги типографии, бумага, бензин, выросли налоги.

«Нам пришлось отказаться от субботнего выпуска, уменьшить число страниц в четверговом выпуске, сократить число телепрограмм (подписка на них для газеты тоже была платной). Мы шли по краю, балансировали на тонком канате под куполом, терпели, скрипели и надеялись на лучшие времена. А вот авторитетный и богатый журнал „Форбс“ уже не надеялся. Бумажная версия журнала закрылась из-за потери рекламодателей и удорожания стоимости производства еще в начале года. Вообще же, по официальной статистике, число газет и журналов в России за последние годы сократилось на 40%», — отметила главный редактор газеты «Время».

Галина Амяга также рассказала, что «Время» была первой в Анграске, «которая своим решением ушла из-под крыши местной власти в свободное плавание, поменяв стабильное финансирование на возможность свободного, нецензурированного властью диалога с читателем». Руководитель издания рассказала, что в 2011 году «Время» получила «золото» во всероссийском конкурсе на лучшее региональное издание, за всю свою историю не проиграла ни одного иска по защите чести, достоинства и деловой репутации, выступала против захоронения урановых «хвостов» на территории АЭХК.

Газета издавалась с 1951 года. 30 июня 2022 года вышел в свет последний номер издания. «Мы уходим, потому что не можем делать такую газету. А другую делать не хотим и не умеем», — добавила Галина Амяга.

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По материалам: irk

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