Ани Лорак после долгого молчания засветилась в Москве

Певица Ани Лорак не стала высказываться о спецоперации. Вот уже несколько месяцев артистка не выходит на связь с поклонниками, более того, Ани Лорак отменила концерты в городах России. Несмотря на это, сейчас певица находится в Москве. Вчера Лорак посетила праздник по случаю дня рождения сына Филиппа Киркорова. Фото Ани на празднике появилось в Сети. По всей видимости, 43-летняя певица пришла на вечеринку наследника Киркорова с дочерью Софией. К слову, исполнительница много лет дружит с поп-королем российской эстрады и является желанной гостьей в его доме. Пока неизвестно, когда певица возобновит выступления и в какой стране будет работать. Ясно лишь одно — в родной Украине ее не ждут и считают предательницей.«Я не понимаю таких людей как Ани Лорак, Таисия Повалий. Они же не сказали ни слова. Или эти придурки Artik & Asti… Они выступали тут каждый месяц… Они стали как зомби. Для меня они просто не артисты. Это же так важно не молчать!» — негодовала соотечественница Ани, звезда Playboy и певица Дарья Астафьева. А вот Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поспешил заступиться за коллегу и подчеркнул, что она имеет право на личное мнение. «Все говорят за Ани Лорак. Но при чем тут она? Все понятно, после 24 числа ты либо здесь, либо там, на этом разговор закончен. Человек может просто бояться, могут быть обстоятельства, это ни на кого не влияет. Но все кричат: «Вот, давайте ее лишим народной артистки». А что поменяется?!» — недоумевал исполнитель, который, в отличие от многих украинских звезд, не собирается переезжать в Европу, сообщает «Светская хроника».