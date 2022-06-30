Анна Ковальчук похвасталась успехами 21-летней дочери

Звезда «Тайн следствия», актриса Анна Ковальчук рассказала о дочери Злате, с которой уже снималась на одной площадке. Анна Ковальчук многим знакома благодаря сериалу «Тайны следствия» телеканала «Россия 1». Актриса начала играть Марию Шевцову в 2001 году и теперь уже идут съемки 22-го сезона рейтингового сериала. Актриса за это время успела дважды стать мамой. Она воспитала дочку Злату от первого мужа, которой уже 21 год. А теперь у нее подрастает 12-летний сын Добрыня, рожденный от предпринимателя Олега Капустина.Примечательно, что Анна родила дочку во время съемок первого сезона, а потом Злата также стала сниматься в этом сериале. Однако девушка признавалась, что не собирается становиться актрисой, и поступила на юридический факультет. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro смог заглянуть на съемочную площадку 22-сезона «Тайн следствия». Там-то Ковальчук рассказала, что ее дочь окончила вуз и получила диплом юриста. «Очень ей горжусь», — призналась звезда. К слову, раньше Анна также называла свою наследницу украшением сериала.Напомним, что на днях в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли выпускные. Многие артисты поздравляли учеников. Накануне также в МГУ прошло вручение дипломов. Дочка телеведущей Екатерины Стриженовой Саша похвасталась красным дипломом.