Анна Нетребко распродает имущество

Оперная певица Анна Нетребко решила продать свой особняк. За годы работы в Европе артистка сколотила солидное состояние и приобрела недвижимость в разных странах. Так, у Анны Нетребко имеется двухэтажная квартира в Вене площадью в 225 квадратных метров. Оперная дива выставила ее на продажу за 3,9 миллионов евро. Причина продажи проста — Анна приглянулась в Вене другая квартира, поэтому старую решено выставить на торги по цене почти 3,9 миллиона евро (по текущему курсу это более 210 млн рублей, — прим. ред.). Для представления своих интересов в сделке с недвижимым имуществом Нетребко наняла специалистов риэлторского агентства Marshall. «Эта привлекательное жилье расположено в красивом и историческом доме в стиле барокко, в лучшем месте в центре города. Квартира была первоначально сложена из двух квартир, имеет два входа и занимает два этажа. На первом этаже расположены гостиная с большим панорамным окном с видом на францисканскую церковь, просторная кухня, еще одна гостиная, прихожая, гостевой туалет, а также спальня с ванной и туалетом, гардеробная, две кладовые.На втором этаже есть галерея, а также гостиная со спальней, большой ванной комнатой, паровой баней, шкафом и туалетом. Особой изюминкой апартаментов является просторная терраса на крыше с прекрасным видом на собор Святого Стефана. Квартира хорошо оборудована, имеет два открытых камина, кондиционер, две отдельные системы отопления», — говорится в объявлении. Напомним, недавно Анна Нетребко нелестно высказалась о России, после чего столкнулась с жесткой критикой в свой адрес со стороны соотечественников. Певице пришлось признаться, что на такой шаг она пошла ради того, чтобы не лишиться престижной работы в Европе. «В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список, или что меня могут лишить австрийского паспорта, что я могу потерять все. Было несколько ночей, когда я боялась наступления следующего утра... Сейчас я вижу свою задачу в том, чтобы бороться с любой русофобией, выступая на сцене и исполняя русский репертуар, который сейчас нежелателен», — откровенничала 50-летняя оперная дива в одном из интервью Kurier.at.