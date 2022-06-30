Астролог Лариса Андерсен рассказала, когда удачно совершать покупки в июле
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Астролог Лариса Андерсен рассказала, когда удачно совершать покупки в июле

Астролог Лариса Андерсен рассказала, когда удачно совершать покупки в июле
Астролог Лариса Андерсен поделилась своим прогнозом на июль. 💜Друзья, ловите Календарь покупок на ИЮЛЬ 💰Данный календарик убережет вас от ненужных трат и поможет направить свои деньги в нужное русло. Вы замечали, что иногда покупаете какую-то вещь, а придя домой, понимаете, что это вообще не то, что нужно. Или же случайно в магазине находите именно ТО, что искали. Да еще и по очень хорошей цене. Это все аспекты, мои хорошие. На некоторых аспектах можно купить все, что хотите. Хоть кастрюльку, хоть автомобиль. И все будет хорошо. 💰💰💰В июле - эти дни 3, 4, 6, 7, 13 Календарик покупок ниже 👇👇👇 🔥28 июля (новолуние 🌑) - день неразумных трат, от покупок лучше воздержаться.❗❗❗ Серьезные покупки лучше совершать на растущей 🌒 Луне. 🟢 - благоприятные дни для крупных покупок. Можно покупать квартиры, машины, антиквариат, дорогая одежда, ювелирка. Все покупки, сделанные в этот день, прослужат долго и принесут радость. 🟡 - хорошие дни покупок. Покупать можно все необходимое, кроме крупных дорогих покупок: бытовую технику, одежду, кухонную утварь, мебель. 🔵 - нейтральные дни для покупок. Можно покупать посуду, канцелярские товары или бытовую химию. От трат на лишние предметы гардероба лучше отказаться. Хорошее время для анализа покупки, изучения характеристик и отзывов в интернете. 🟠 - не самые удачные дни для покупок. Можно покупать товары первой необходимости, запастись бытовой химией. При покупке продуктов, выбирайте товар известных вам производителей и внимательно смотрите на срок годности. 🔴 - неблагоприятные дни для покупок. Лучше вообще не посещать магазины в эти дни. Продукты могут оказаться не свежими. Товар может обладать скрытыми дефектами. Купленные вещи могут оказаться ненужными или просто не подойти. Если решение покупки возникло спонтанно - не покупайте эту вещь.
https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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