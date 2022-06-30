Астропрогноз на июль 2022 года

Вадим Карасев

Начинается второй месяц лета. Многим из нас придется больше трудиться и меньше отдыхать, поскольку положение планет будет не самым благоприятным. Астрологи дали свои советы каждому из Знаков Зодиака на это время.

Для того, чтобы хоть как нивелировать негативную энергетику Нептуна, Марса и Меркурия, астрологи настоятельно рекомендуют сделать энергетику дома чище и гармоничнее. В этом вам помогут семь полезных способов. Если дома будет находиться приятно и легко, то вы сможете более эффективно отдыха, а значит и больше успевать делать. Также это улучшит сон, что крайне важно для энергетического восстановления.

Овен

У Овнов могут быть проблемы с биополем, но придут они не сразу, а примерно к 7-8 июля. Им точно не стоит ждать, пока силы их покинут. Будучи представителями стихии Огня, им лучше сразу заранее начать пользоваться медитацией на огонь для укрепления биополя. Также для поддержания высокой работоспособности астрологи рекомендуют правильно подбирать круг общения. Настало время сделать чистку, прекратив контактировать с людьми, которые вечно чем-то недовольны. Июль будет сложным, но возможность достичь успеха в любви и делах остается, так что нужно действовать.

Телец

У Тельцов в июле могут появиться проблемы с биополем, на что будет указывать сильная сонливость и усталость. Первое, что стоит делать Тельцам — тщательнее продумывать планы. Этим людям нельзя впустую тратить силы и драгоценное время. Им нужно больше общаться с теми, кто проявляет жизнелюбие, оптимизм. Полезно будет смотреть добрые фильмы, интересные научные передачи и читать вдохновляющие книги. Отчасти это поможет обойти стороной негативное влияние планет. Самой важной сферы жизни сейчас нет. Важно заниматься всем понемногу.

Близнецы

У Близнецов исчезнет главный двигатель их прогресса — мотивация. Вернуть ее полностью или частично помогут мотивирующие цитаты. Один из самых полезных жизненных навыков в июле — адаптация к новым условиям. В жизни Близнецов будет много нового, причем из этого нового окажется много тех событий, которые Близнецы встретят впервые. Представителям данного Знака стоит чуть больше отдыхать и баловать себя вкусной едой. В этом они себе могут не отказывать, поскольку вредная пища и плохие привычки способны будут лишить их здоровья и удачи.

Рак

У Раков в первой половине июля ожидается частая смена настроения, из-за которой может упасть продуктивность. Стабилизировать эмоциональный фон этим людям помогут семь простых способов. Астрологи советуют Ракам следовать своим жизненным принципам, не обращая внимание на навязчивые советы окружающих. Самостоятельность и самодостаточность — это главные компоненты успеха для людей этого Знака. Сильные и непреклонные Раки смогут поймать встречный ветер и добиться наилучших результатов в тех делах, которые посчитают приоритетными в июле.

Лев

Во второй месяц лета очень повезет тем Львам, которые в данный момент борются с вредными привычками. У них будет больше сил и мотивации для борьбы с тем, что их раздражает в себе или с тем, что мешает стать лучше. Одно можно сказать точно — для этих людей открыты любые двери, но для того, чтобы получить желаемое в любви или в работе, им вероятно, придется рискнуть или обзавестись смелостью. Для удержания правильного настроя астрологи советуют Львам заняться чисткой информационного пространства — пришла пора избавиться от всего, что напоминает о негативном опыте.

Дева

Июль будет уникален тем, что в этот месяц станут актуальными сразу и самые лучшие, и самые худшие черты характера Дев. Всё, что требуется от них, так это держать в узде свои страхи, плохие привычки и поменьше переживать. В июле возможны предательства со стороны коллег и друзей. Это будет неприятно, однако, зато Девы смогут понять, кто является настоящим другом, а кто фальшивкой. Этих людей стоит простить, не тая на них обид, но общаться с ними открыто и плотно уже точно будет не нужно. Июль покажет Девам, кто есть кто.

Весы

Начать июль Весам лучше с энергетической уборки дома. Особенно важно это будет для тех представителей Знака, которым довелось в июне много ругаться с близкими. Если начать июль с правильной ноты, то он станет для Весов достаточно благоприятным временем, особенно в финансовом плане. Можно будет совершать покупки, обменивать валюту, открывать новые счета в банке. Если в июне происходило что-то неблагоприятное в сфере финансов, то в июле у Весов будут все шансы исправить свое положение, извлечь уроки из того, что им пришлось пережить.

Скорпион

У Скорпионов в июле ожидается много дел и забот. Им придется тратить приличное количество времени на то, чего они делать совершенно не хотят. Это может лишить Скорпионов счастья и оптимизма. Вернуть ощущение счастья им помогут несколько полезных ритуалов. На работе им стоит быть осторожнее, поскольку есть вероятность завести служебный роман. Он не будет особенно приятным, потому что отвлечет Скорпионов от важных дел и задач. Если и искать любовь в июле, то лучше где-нибудь подальше от места работы.

Стрелец

Стрельцам необходимо проанализировать свои самые темные и светлые стороны характера. Настал тот момент, когда важно избавиться от всего плохого и темного в своей душе. В июле звезды помогут Стрельцам стать лучше, победить вредные привычки. Представители данного Знака будут больше нравиться людям, смогут быстрее добиваться взаимного доверия. Также июль — прекрасное время для того, чтобы завести питомца, обновить домашнюю обстановку, купить новое растение, сделать перестановку мебели, генеральную уборку.

Козерог

На Козерогов могут свалиться важные и неотложные дела, которые выбьют их из колеи. Это значит, что самое время ознакомиться с полезными привычками людей, которые всё всегда успевают. Июль будет временем больших проблем, но также и временем удачного стечения обстоятельств. Скорее всего, Козероги смогут научиться чему-то новому и полезному, завести новые знакомства. Второй меся лета окажется щедрым на события, которые оставят после себя массу приятных впечатлений, так что не стоит заранее настраиваться на негативную волну.

Водолей

Водолеям в июле стоит следить в первую очередь за здоровьем, поскольку в это время их могут ожидать некоторые важные дела, требующие много энергии и сил. Крепкое здоровье поможет Водолеям оставаться энергичными. Также астрологи советуют помнить о том, что здоровьем управляют наши мысли. Нужно думать о хорошем, меньше обижаться, ревновать, завидовать, мстить. Также важно представлять себе приятное будущее. Имея перед глазами детальное видение того, что должно произойти, Водолеи станут во много раз продуктивнее и успешнее в любых сферах и делах.

Рыбы

Рыб ожидает очень динамичное и благоприятное время. Эти люди, пожалуй, могут быть названы самыми удачливыми и успешными в июле. Чтобы это действительно было так, астрологи советуют почаще пользоваться дыхательными упражнениями для хорошего самочувствия. В трудные жизненные моменты такие упражнения будут очень полезными. Они помогут Рыбам оставаться сильными и стойкими. В некоторых случаях астрологи советуют занять выжидательную позицию. Рисковать и влезать в авантюры ради быстрого успеха сейчас не стоит. Лучше подождать удобного случая для «атаки».