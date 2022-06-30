Банк России представил обновленную сторублевую купюру

30 июня Банк России представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Об этом в прямом эфире на официальной странице ведомства «ВКонтакте» рассказали заместитель Председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

На лицевой стороне купюры изображены значимые объекты Москвы. На обратной — мемориал в Ржеве. В старой версии банкноты изображено здание Большого театра в Москве и квадрига Аполлона на его фасаде.