Банк России представил обновленную сторублевую купюру
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Банк России представил обновленную сторублевую купюру

Банк России представил обновленную сторублевую купюру

30 июня Банк России представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Об этом в прямом эфире на официальной странице ведомства «ВКонтакте» рассказали заместитель Председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

На лицевой стороне купюры изображены значимые объекты Москвы. На обратной — мемориал в Ржеве. В старой версии банкноты изображено здание Большого театра в Москве и квадрига Аполлона на его фасаде.

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По материалам: irk

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