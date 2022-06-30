Банк России представит новую сторублевку с усиленной защитой и метками для незрячих
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Банк России представит новую сторублевку с усиленной защитой и метками для незрячих

Банк России представит новую сторублевку с усиленной защитой и метками для незрячих

В четверг, 30 июня, Банк России представит новую сторублевую купюру с усовершенствованной системой защиты и метками для незрячих. Презентация модернизированной банкноты состоится в 11:00 мск, в мероприятии примут участие зампред Банка России Сергей Белов и директор Гознака Аркадий Трачук.

Новая купюра станет одной из шести модернизированных банкнот, которые Центробанк запланировал к выпуску к 2022-2025 годах. Так, в 2023 году будут выпущены купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

В Банке России поясняли: защитный комплекс бумажных денег не совершенствовался последние 10 лет. Настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн купюр более современным. Так, новые банкноты снабдят улучшенной системы защиты, а также специальными метками для незрячих людей. Купюры будут иметь современный дизайн, на них также появятся крупные контрастные цифры и надписи.

Что касается дизайна сторублевки, то ранее в ЦБ рассказывали, что на лицевой стороне банкноты изобразят объекты, расположенные на Красной площади, Шуховскую башню, центр «Зарядье» и главный корпус МГУ.  «О том, что будет на оборотной стороне, мы пока не говорим — надо же какие-то новости оставить для главной презентации. Пусть сохраняется какая-то интрига», — ранее рассказывал зампред ЦБ Михаил Алексеев. Цвет купюры будет напоминать нынешние 100 рублей, однако оттенок банкноты немного изменится.

В Банке России сообщали, что вывод новых банкнот на рынок займет некоторое время. В 2023-2025 годах рынок будет постепенно насыщаться новыми сторублевками, и лишь в 2026-2029 годах их доля увеличится до значительной, рассчитывают в Центробанке.

В Госзнаке, в свою очередь, отмечали, что появление в обороте новых бумажных рублей не должно вызвать трудностей для экономики, бизнеса и банков. Процесс внедрения отработан еще на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, таким образом будет обеспечена преемственность между новыми и старыми банкнотами, полагают в организации.

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По материалам: pnp.ru

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